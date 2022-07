Le prix de Cardano cible 0,64 $ après que Charles Hoskinson a confirmé la compatibilité du contrat intelligent avec le hard fork de Vasil | Cryptomonnaie

Les trolls de Cardano ont critiqué les développeurs pour le hard fork Vasil, arguant que tous les contrats intelligents doivent être réécrits pour être compatibles.

Hoskinson a critiqué les trolls et assuré aux détenteurs de Cardano que les dApps construites à l’aide de Plutus v1 fonctionneront sans problème sur la blockchain.

Les analystes ont fixé un objectif haussier pour le prix de Cardano, prédisant un rallye à 0,64 $.

Le fondateur Charles Hoskinson a critiqué les critiques et assuré à la communauté des détenteurs de Cardano que les contrats intelligents sur la blockchain fonctionneront même après le hard fork de Vasil. Cardano se classe dans les trois premières blockchains pour la sécurité des protocoles et la sécurité du réseau. Les développeurs ont annoncé un tsunami de mises à jour avec un impact important sur le pipeline technique.

Lisez aussi: Cardano franchit une étape importante, sur la bonne voie pour le hard fork de Vasil

Charles Hoskinson claque les trolls de Cardano

Charles Hoskinson, co-fondateur d’Input Output Global (IOG) qui soutient Cardano, a condamné les trolls dans son dernier tweet. Crypto Twitter regorge de spéculations selon lesquelles les contrats intelligents sur la blockchain de Cardano ne fonctionneront pas après le hard fork de Vasil. Les trolls pensent que les dApps sur la blockchain Cardano devront réécrire leurs contrats intelligents pour fonctionner sur la chaîne après l’événement hard fork de Vasil.

Hoskinson a critiqué les trolls et a assuré à la communauté que les dApps de Cardano continueraient à fonctionner après le hard fork de Vasil. Hoskinson soutient que la raison pour laquelle le combinateur hard fork et le versionnage de Plutus ont été construits était de s’assurer que cela ne se produise pas.

La seule raison pour laquelle nous avons construit le versionnage HFC et Plutus est de nous assurer que cela ne se produise pas. C’est incroyable de voir le FUD et la stupidité des trolls de Twitter, mais c’est la vie. Après l’événement HFC, tous les contrats fonctionneront toujours. https://t.co/S0k3BHVu19 – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 6 juillet 2022

Cardano se prépare à une vague de mises à jour techniques à fort impact

Duncan Coutts, architecte technique principal chez IO Global, a révélé que la blockchain Cardano a connu un certain nombre de mises à jour. Les sidechains Lace lightwallet et EVM et le hard fork Vasil sont les éléments clés du pipeline.

Coutts est récemment revenu pour rejoindre l’équipe d’IOG et superviser la feuille de route technique de Cardano. Coutts a été cité comme disant,

Nous sommes ravis de la mise à niveau de Vasil, et nous avons durement bifurqué le Cardano Testnet lundi cette semaine en préparation. Bien que «hard fork» soit probablement un terme trompeur lorsque nous parlons de la façon dont nous effectuons les mises à jour. Le combinateur de hard fork unique d’IOG indique que Cardano continue à travers le hard fork sans « pause », et qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter la production de blocs – cela garantit des mises à niveau fluides du réseau.

Les analystes prédisent une remontée des prix de Cardano à 0,64 $

Michaël van de Poppe, un analyste et trader crypto de premier plan, a évalué le graphique des prix de Cardano et a prédit une hausse de 33,45 % au niveau de 0,64 $. L’analyste pense que le prix de Cardano pourrait atteindre les deux objectifs de hausse de 0,55 $ et 0,64 $ dans la tendance haussière actuelle.

Tableau des prix ADA-USDT

Trois altcoins à surveiller cette semaine

Les analystes de Netcost-Security ont identifié trois crypto-monnaies à surveiller pour un potentiel haussier cette semaine. Pour plus d’informations sur les niveaux de prix et les objectifs clés, regardez cette vidéo :