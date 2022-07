Un stablecoin SHIB peut-il aider le prix du Shiba Inu à échapper à une menace à la baisse ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a du mal à progresser dans un marché obsolète avec une légère volatilité.

Si Bitcoin coopère, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SHIB déclenche une hausse de 20 % à 0,0000130 $.

Un chandelier quotidien proche de 0,0000095 $ catalysera une baisse de 15 % pour la pièce meme.

Le prix du Shiba Inu semble être dans les limbes car il oscille au-dessus d’un niveau de support stable, mais les choses pourraient mal tourner alors que la menace d’une baisse persiste. Cependant, la hausse semble plausible sous deux conditions – Bitcoin coopère avec le biais directionnel et le lancement d’un nouveau stablecoin appelé « SHI ».

SHI : Shiba Stablecoin

Shytoshi Kusama, un développeur pseudonyme de Shiba Inu, a mis à jour les développements sur SHIBARIUM – la blockchain L2 de SHIB, SHI – le premier stablecoin du protocole, le lancement du jeton TREAT et quelques informations sur les personnes qui propagent la peur, l’incertitude et le doute (FUD) à propos de SHIB et de ses écosystèmes dans un récent billet de blog.

L’aspect le plus important de ce post était le lancement d’un stablecoin nommé « SHI ». Bien qu’aucun détail concernant le stablecoin n’ait été discuté, le développeur a mentionné qu’il était temps de prendre le contrôle, en particulier après l’effondrement de LUNA-UST.

Kusama ajouté,

En ce qui concerne Shi, nous avons vu un développement indépendant de la part d’un groupe de développeurs de notre réseau décentralisé. Ils ont soumis une version de Shi qui semble éviter les problèmes rencontrés dans d’autres moonshots, tout en permettant à Shi d’être utilisé pour contrer et équilibrer les paiements qui doivent être effectués sans fluctuations du marché.

Cette déclaration du développeur pourrait suggérer que SHI pourrait être un stablecoin algorithmique comme UST mais suivra une route complètement différente.

Cependant, le blog insiste sur le fait que ce projet stablecoin est un « protocole expérimental » et que plus de détails seront fournis prochainement.

Le prix du Shiba Inu reste indécis

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 67 % entre le 18 juin et le 21 juin, un mouvement explosif qui a atteint un sommet à 0,0000119 $. Bien que SHIB ait temporairement reculé, il s’est rétabli et a tenté une autre montée qui a établi un plus haut à 0,0000121 $ avant de succomber.

Depuis lors, SHIB a corrigé de 21% et s’est consolidé au-dessus du niveau de support de 0,0000095 $ et tente lentement une montée en puissance.

Si le prix du Bitcoin développe un biais haussier, il y a une chance que le prix du Shiba Inu déclenche une montée à 0,0000119 $. Cependant, un retournement de ce niveau ou une extension du rallye pourrait également pousser la pièce meme à 0,0000130 $.

Cette montée en flèche constituerait une ascension de 20 %, mais les investisseurs doivent se méfier de la menace à la baisse, qui est une inefficacité des prix ou un écart de juste valeur (FVG) qui s’étend de 0,0000082 $ à 0,0000093 $.

Combler cette lacune éliminerait efficacement la nécessité pour les teneurs de marché de pousser l’altcoin plus bas et, par conséquent, d’améliorer les chances d’une tendance haussière. Par conséquent, les investisseurs doivent se méfier de toute reprise prématurée.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu ne parvient pas à se redresser après avoir rempli la FVG de 0,0000082 $ à 0,0000093 $ et continue de baisser, cela indiquera une faiblesse de l’élan haussier. Dans un tel cas, si SHIB produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,0000071 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le prix du Shiba Inu chuter de 15 % au niveau de support suivant à 0,0000060 $.