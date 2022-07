Ethereum testnet Merge généralement réussi – « Hiccups ne retardera pas la fusion. » | Cryptomonnaie

Les essais de fusion sur les réseaux de test sont essentiels pour permettre aux développeurs Ethereum et aux développeurs de projets indépendants de comprendre à quoi ils peuvent s’attendre lorsque la fusion réelle aura lieu.

Ethereum a maintenant terminé son avant-dernier essai majeur de fusion sur le réseau de test public Sepolia, ouvrant la voie à sa transition vers le mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS).

Bien qu’il ait été jugé principalement un succès, ce n’était pas sans incident.

Le dernier essai de la fusion devrait avoir lieu sur le réseau Goerli au cours des prochaines semaines avant que la fusion officielle sur le réseau principal Ethereum puisse être autorisée.

L’éducateur Ethereum Anthony Sassano, qui a hébergé le livestream Sepolia Merge sur YouTube le 6 juillet, a confirmé sur Twitter que la transition Merge s’est déroulée « avec succès » et a ajouté que testnet sera surveillé au cours des prochains jours.

Merci à tous ceux qui ont regardé le livestream Sepolia merge !! La transition de fusion Sepolia s’est déroulée avec succès (et la chaîne finalisée !) Il est donc maintenant temps de surveiller les prochains jours. Puis nous fusionnons Goerli… … puis réseau principal La fusion arrive — sassal.eth (@sassal0x) 6 juillet 2022

Terence Tsao, un développeur du protocole Ethereum, a également déclaré que la transition Merge elle-même avait été un succès, mais a noté qu’environ 25 à 30 % des validateurs se sont déconnectés après la fusion en raison de «mauvaises configurations». Cependant, il a ajouté que « le hoquet ne retardera pas la fusion ».

Résumé Sepolia :

– La transition de fusion elle-même a été un succès

– 25 à 30 % des validateurs se sont déconnectés peu de temps après la fusion

– Les validateurs hors ligne étaient dus à de mauvaises configurations

– Depuis lors, les parties hors ligne ont mis à jour leurs configurations et les validateurs sont en place (suite) – terence.eth (@terencechain) 6 juillet 2022

Superphiz, membre fondateur de la communauté ETHStaker, a toutefois averti pendant le stream que le succès réel de la fusion ne sera pas connu « avant plusieurs heures ou même jusqu’à demain ».

L’essai final aura lieu sur le réseau d’essai de Goerli. Superphiz a ajouté que le moment de la fusion dépendra des critiques du test Sepolia.

Les fusions testnet sont une forme de «répétition générale» qui est essentielle pour permettre aux développeurs Ethereum et aux développeurs de projets indépendants de comprendre à quoi ils peuvent s’attendre lorsque la fusion réelle aura lieu.

Au cours de la diffusion en direct, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a admis que l’un des défis auxquels est confronté le réseau principal Merge inclura « beaucoup plus d’infrastructures tierces qui ne sont pas présentes sur les réseaux de test ».

« Donc, il pourrait y avoir des problèmes non critiques comme celui-ci qui apparaîtront simplement dans la fusion que nous n’attrapons pas avec ces tests […] Il y a beaucoup de périphériques qui ne sont tout simplement pas testés et c’est inévitable et probablement très bien.

Pendant ce temps, sur les échanges…

Malgré la nouvelle, Santiment a mis en garde contre une vente potentielle d’ETH, l’offre totale d’ETH sur les bourses atteignant un nouveau sommet de 13,8 % le 4 juillet, le plus haut depuis le 3 janvier 2022.

#EthereumLe prix de a légèrement rebondi à ~ 1 120 $ le jour de l’anniversaire de l’Amérique. Ceci dit, $ETH continue de revenir rapidement aux échanges et est sur le point de battre les sommets de 2022. Le risque de vente est plus élevé alors que les pièces augmentent sur les portefeuilles d’échange. https://t.co/kJFZNCXV54 pic.twitter.com/JcmrHp80VK — Santiment (@santimentfeed) 4 juillet 2022

Au 7 juillet, le pourcentage avait légèrement diminué avec environ 13,25% de l’offre totale d’ETH assis sur les bourses.

Le prix d’Ethereum (ETH) est actuellement de 1 186 $ au moment de la rédaction.