Solana Labs, multicoin accusé d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières par un investisseur SOL | Cryptomonnaie

Le jeton SOL de Solana est un titre non enregistré dont les initiés ont profité tandis que le commerce de détail a souffert, selon la poursuite.

Un recours collectif déposé devant le tribunal fédéral de Californie la semaine dernière accuse des acteurs clés de l’écosystème Solana de profiter illégalement de SOL, le jeton natif de la blockchain qui, selon le procès, est une sécurité non enregistrée.

« La pierre angulaire de la valeur des titres SOL est la somme de Solana Labs, Solana Foundation et [Anatoly] La gestion et la mise en œuvre par Yakovenko de la blockchain Solana », alléguait le procès. Il a décrit SOL comme une crypto-monnaie hautement centralisée qui a profité à ses initiés au détriment des commerçants de détail.

Déposée par le résident californien Mark Young, qui a déclaré avoir acheté SOL à la fin de l’été 2021, la poursuite nomme Solana Labs, la Fondation Solana, Anatoly Yakovenko de Solana, le géant de la crypto-monnaie Multicoin Capital, Kyle Samani de Multicoin et le bureau de négociation FalconX.

Un porte-parole de Solana a refusé de commenter. Multicoin et FalconX n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon la plainte, Young afirme que la façon dont SOL a été créé et vendu respecte les trois principes du test Howey, un précédent de la Cour suprême des États-Unis couramment utilisé comme baromètre pour déterminer si la vente de quelque chose est une sécurité ou non.

« Les acheteurs qui ont acheté des titres SOL ont investi de l’argent ou rendu de précieux services à une entreprise commune, Solana. Ces acheteurs ont une attente raisonnable de profit basée sur les efforts des promoteurs, Solana Labs et la Fondation Solana, pour construire un réseau de blockchain qui rivalisera avec Bitcoin et Ethereum et deviendra le cadre accepté pour les transactions sur la blockchain », indique le dossier, abordant les trois fourchettes du test de Howey.

Dans le dossier, Young a souligné plusieurs ventes du jeton SOL ou des accords de vente du jeton SOL avant la vente publique du jeton.

Solana Labs a déposé un formulaire D auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis (un dossier indiquant que la vente concernait des titres exemptés de l’enregistrement auprès de la SEC), notant que la société vendait « les droits futurs » à environ 80 millions de SOL, selon le dépôt.

Multicoin, une importante société de capital-risque de cryptomonnaie qui a beaucoup investi dans l’écosystème de Solana, « a déchargé des millions de dollars de SOL » sur le commerce de détail après avoir « sans relâche » fait la promotion du jeton malgré les problèmes techniques de la blockchain de Solana, selon la poursuite. Ce déchargement présumé est passé par les bureaux FalconX OTC, a indiqué la poursuite.

Le cabinet d’avocats de Young, Roche Freedman, a également récemment intenté une action en justice contre Binance.US pour avoir prétendument trompé les investisseurs lors de l’implosion de Terra. Un avocat de Roche Freedman n’a pas décroché le téléphone.