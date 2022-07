Le prix du bitcoin est de 20 000 $, mais les analystes disent « s’attendre à 6 mois d’action latérale sur les prix » | Cryptomonnaie

Les traders BTC détiennent 20 000 $, mais la plupart des commerçants sont convaincus que le prix restera dans la fourchette pendant au moins six mois supplémentaires.

Le commerce sur le marché de la crypto-monnaie a été relativement modéré le 5 juillet alors que l’écosystème continue de digérer les retombées du scandale de Three Arrows Capital et Voyager Digital annonçant qu’il a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du Bitcoin (BTC) a passé la journée à osciller autour du niveau de support de 20 000 dollars, allant d’un minimum de 19 775 dollars à un maximum intrajournalier de 20 480 dollars sur un volume de transactions de 25,48 milliards de dollars.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que plusieurs analystes disent de ce qui pourrait arriver ensuite pour Bitcoin et des niveaux de support et de résistance à surveiller en cas de forte variation des prix.

Regardez le motif de fanion répétitif

Un schéma notable sur le graphique Bitcoin avant les retraits qui se sont produits depuis novembre 2021 a été souligné par l’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter Moustache, qui a publié le graphique suivant affichant les similitudes entre chaque retrait.

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Moustache a dit :

$BTC a fait le même schéma à chaque fois, mais chaque triangle descendant est devenu de plus en plus petit ? Une autre cassure baissière et l’objectif se situerait entre 14 000 $ et 16 000 $.

L’analyste de marché noté Peter Brandt a également récemment mis en évidence le motif de fanion répétitif sur le graphique Bitcoin, mais s’est abstenu de dire dans quelle direction le prix pourrait évoluer une fois la formation terminée.

Quand il ressemble à un fanion et agit comme un fanion, c’est souvent un fanion $ BTC pic.twitter.com/O7RtnvFSp0 – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 5 juillet 2022

Le nombre d’adresses augmente alors que le marché cherche un creux

Dernièrement, l’un des sujets de conversation les plus populaires sur la crypto Twitter a été centré sur la tentative de prédire le bas du prix du Bitcoin.

Selon la société de recherche sur les crypto-monnaies Delphi Digital, Bitcoin a maintenant clôturé en dessous de sa moyenne hebdomadaire de 200 pendant quatre semaines consécutives, une évolution qui a historiquement « marqué les creux du marché précédents ».

Performance des prix du Bitcoin depuis janvier 2020. Source : Delphi Digital

Quant à savoir si les traders de Bitcoin doivent ou non s’attendre à une reprise rapide, Delphi Digital a noté que « c’est le plus long BTC est resté en dessous de sa moyenne hebdomadaire de 200 » et a souligné le fait que « le coefficient de corrélation hebdomadaire de Bitcoin continue de rester inversement lié au dollar américain ». car il a atteint un creux de 17 mois de -0,77.

Alors qu’un dollar fort suggère que le prix du Bitcoin continuera de lutter aux côtés d’autres actifs, Delphi Digital a mis en évidence un développement encourageant qui suggère que l’adoption du BTC continue de croître.

Delphi Digital a dit,

Les prix continuant de baisser, le nombre d’adresses BTC accumulant des BTC continue d’augmenter. Les adresses détenant au moins un BTC ont atteint un nouveau record historique de 877 501.

Certains commerçants prédisent une côtelette pour le reste de 2022

Un aperçu macro de ce que les performances passées de Bitcoin suggèrent sur son avenir a été fourni par l’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter KALEO, qui a publié le graphique suivant décrivant les cycles de marché précédents.

Graphique BTC/USD sur 3 jours. Source : Gazouillement

Sur la base du graphique et de la trajectoire prévue fournie, Kaleo a suggéré que le marché continuera à se négocier latéralement dans un avenir prévisible et sera «défini par un marché du crabe au-dessus du support logarithmique HTF.

Kaleo a dit,

Le chemin le plus probable à partir d’ici est de voir une fourchette de base entre 16 000 $ et 30 000 $ établie, qui se résout finalement vers décembre lorsque le prix dépasse finalement la résistance diagonale HTF.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 916 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42,5 %.