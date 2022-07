Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Chiliz et Bitcoin – American Wrap 06 juillet | Cryptomonnaie

Que se passerait-il si le prix LUNA de Terra tombait en dessous de 2 $

L’action latérale du prix LUNA de Terra commence enfin à avoir un sens. Depuis la vente cataclysmique, la consolidation liée à la fourchette a produit à la fois des rendements et des pertes décroissants entre chaque changement de direction. Le 6 juillet 2022, les techniques affichent un motif en triangle enroulé qui justifie l’évolution médiocre des prix que les investisseurs du prix LUNA ont connue.

Comment le nouveau stablecoin de Shiba Inu est construit pour éviter les plantages de type TerraUSD

Les développeurs de Shiba Inu travaillent sur des développements passionnants dans l’écosystème de Shibarium, TREAT et SHI. Shytoshi Kusama s’est adressé à la ShibArmy et a apaisé ses inquiétudes concernant le nouveau stablecoin. Kusama a assuré aux détenteurs de Shiba Inu que SHI ne subirait pas le même sort que l’UST de Terra.

Pourquoi les traders XRP doivent faire attention aux niveaux de prix actuels

Le prix d’ondulation (XRP) voit les investisseurs retenir leur souffle et attendre où l’action des prix pourrait les mener dans les prochains jours. Bien que la plupart des traders de crypto-monnaie ne regardent pas le marché obligataire et certainement pas la courbe de rendement américaine, cela pourrait devenir obligatoire car les rendements sont plus importants qu’on ne le pense. Pour la troisième fois cette année, le taux de l’obligation américaine à 10 ans est passé sous celui de l’obligation américaine à 2 ans, qui est le canari dans la mine de charbon. Une fois qu’il restera persistant, il confirmera qu’une récession est en cours, avec les répercussions nécessaires sur l’action des prix Ripple.