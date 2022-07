Le prix XTZ de Tezos a atteint son plus bas niveau la dernière fois que cela s’est produit, l’histoire est-elle sur le point de se répéter ? | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos montre un faible volume pendant la forte baisse du rallye et une présence haussière pendant la consolidation actuelle.

Le prix XTZ a retesté une ligne de tendance historique tout en revisitant un creux RSI qui a provoqué un précédent creux du marché.

L’invalidation des perspectives haussières est une bougie de clôture sous la ligne de tendance ascendante actuellement positionnée à 1,18 $ sur le graphique de 2 jours.

Le prix de Tezos montre des preuves raisonnables de contre-tendance. Une rupture des sommets du swing du 30 juin pourrait déclencher un rallye de 40%.

Le prix Tezos dit de se préparer à un rebond

Le prix de Tezos a connu une baisse de 83 % depuis les sommets historiques à 9,14 $ en octobre 2021. La force baissière prévaut dans les techniques, car les haussiers n’ont pas été en mesure de retracer au moins 50 % de chaque baisse ultérieure.

Le prix de Tezos XTZ se négocie actuellement à 1,51 $. Une cassure au-dessus du sommet du swing du 30 juin à 1,68 $ pourrait déclencher un rallye de 40 % dans la zone de prix de 2,30 $. Au contraire, si les haussiers ne peuvent pas se redresser rapidement, le quatrième nouveau test d’une ligne de tendance historique se produira inévitablement près de la zone de prix de 1,20 $.

Le prix de Tezos confond l’idée d’un rebond à court terme sur l’indicateur de profil de volume. Les traders sont peu dispersés autour de la baisse de 2021 à partir de 5,89 $. Il semble y avoir une légère augmentation des transactions après que Tezos a récemment retrouvé la ligne de tendance ascendante historique à 1,19 $. La ligne de tendance remonte à octobre 2020, lorsque le prix de Tezos a montré une congestion proche des plus bas historiques à 0,75 $.

Graphique XTZ/USDT sur 2 jours

Il convient de noter que le récent rebond de la ligne de tendance le 18 juin 2022, à 1,19 $, a été simultanément rencontré avec un signal de double creux à l’intervalle 36 sur l’indice de force relative. Ce niveau RSI clé a également été déclenché le 24 décembre 2020, lorsque le prix XTZ a brièvement chuté et atteint un creux de 1,57 $. De plus, l’intervalle a joué un rôle de premier plan dans la divergence haussière en 2020 lorsque le prix Tezos a connu son plus bas historique de 0,75 $.

L’invalidation des perspectives haussières est une bougie de clôture sous la ligne de tendance ascendante historique actuellement positionnée à 1,18 $ sur le graphique de 2 jours. Si les baissiers parviennent à éliminer ce niveau, ils pourront peut-être faire baisser le prix jusqu’à 0,75 $, ce qui entraînera une baisse de 50 % par rapport au prix actuel de Tezos.