L’entrée de Goldman Sachs sur le marché à terme du Bitcoin signale Armageddon | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’enroule dans une fourchette de négociation triangulaire latérale.

Selon la rumeur, Goldman Sachs aurait ouvert sa première position sur les contrats à terme et les options BTC.

L’invalidation de la tendance baissière est une cassure et clôture au-dessus de 21 868 $.

Le prix du Bitcoin montre des raisons techniques de croire en une autre baisse. L’entrée de Goldman Sachs sur le marché de la cryptomonnaie est une forte indication d’un grand mouvement à venir.

Le prix du Bitcoin rencontre Goldman Sachs

Le prix du Bitcoin incite les investisseurs à se préparer à un bain de sang mortel dans les prochains jours. Depuis le 15 juin, le prix du BTC a été vendu aux enchères dans une fourchette de négociation erratique, produisant des rendements décroissants et des pertes décroissantes à chaque changement de direction. Les techniques ont maintenant révélé le raisonnement derrière la folie des monnaies numériques peer-to-peer, car un triangle symétrique est inévitablement répandu sur le graphique de 4 heures.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 20 087 $, car les haussiers ont réussi à se réorienter depuis la secousse matinale du 5 juin. L’indice de force relative valide subtilement la présence du triangle symétrique, car une divergence haussière et baissière est observée aux principaux tournants.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Le 5 juillet, les analystes de Crypto @BTC_Archive a rapporté que Goldman Sachs s’était joint à la spéculation sur la cryptomonnaie. Apparemment, le prestigieux groupe d’investissement a ouvert sa première position Bitcoin Futures and Options lors de la séance de négociation asiatique. À l’heure actuelle, on ne sait pas si le groupe d’investissement immensément financé est un haussier ou un baissier sur le marché et la société n’a pas publié de suivi des centaines d’utilisateurs de Twitter posant la même question.

@BTC_Archive

D’un point de vue technique, le prix du BTC a le potentiel d’une baisse de style Armageddon. Une pause et une clôture en dessous de 18 595 $ pourraient finalement être le catalyseur pour réveiller les traders endormis dans les tentatives d’envoyer le prix BTC à 14 300 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une cassure définitive et une clôture au-dessus de 21 868 $. Si les traders peuvent dépasser ce niveau, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à 31 000 $, ce qui entraînerait une augmentation de 55 % par rapport au prix actuel du BTC.