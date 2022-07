Comment le nouveau stablecoin de Shiba Inu est construit pour éviter les plantages de type TerraUSD | Cryptomonnaie

Shytoshi Kusama a laissé tomber les détails du projet expérimental de stablecoin SHI.

Les développeurs partageront de plus amples informations sur le stablecoin, qui sera publié plus tard cette année.

La version actuelle de SHI évite les problèmes rencontrés dans le stablecoin de Terra qui ont envoyé des ondes de choc à travers l’écosystème crypto.

Les développeurs de Shiba Inu travaillent sur des développements passionnants dans l’écosystème de Shibarium, TREAT et SHI. Shytoshi Kusama s’est adressé à la ShibArmy et a apaisé ses inquiétudes concernant le nouveau stablecoin. Kusama a assuré aux détenteurs de Shiba Inu que SHI ne subirait pas le même sort que l’UST de Terra.

Les développeurs de Shiba Inu travaillent sur le stablecoin SHI

Le développeur principal de l’écosystème Shiba Inu, Shytoshi Kusama, a récemment publié une mise à jour sur les projets en cours Shibarium, SHI, TREAT et le Shiba Metaverse. Shytoshi a commenté l’effondrement du TerraUSD (UST) de Terra compte tenu des inquiétudes croissantes des acteurs du marché.

Peu de temps après le lancement de l’USDD de Tron, le stablecoin a subi un depeg et les détenteurs craignaient un effondrement de type UST. Alors que les craintes concernant la stabilité des stablecoins augmentaient, Kusama a partagé des informations sur la version actuelle de SHI. Kusama a déclaré à la ShibArmy qu’un groupe indépendant de développeurs du réseau décentralisé de Shiba Inu travaillait sur SHI.

Le blog lit:

Inutile de dire que Shi est une préoccupation après avoir vu d’autres jetons stables s’effondrer et des milliards de dollars être complètement effacés du marché. *Pouf* OUF ! En ce qui concerne Shi, nous avons vu un développement indépendant de la part d’un groupe de développeurs de notre réseau décentralisé.

Les développeurs ont soumis une version du stablecoin SHI de Shiba Inu qui évite les problèmes rencontrés dans d’autres moonshots. SHI sera utilisé pour contrer et équilibrer les paiements qui doivent être effectués, sans fluctuations du marché.

Stablecoin SHI est un protocole expérimental, et une annonce détaillée contenant des informations critiques sur le projet sera publiée prochainement. Kusama pense que SHI sortira en 2022, sans aucun problème.

Le développement du Shibarium est en bonne voie

Shibarium, considéré comme un élément clé de l’écosystème de Shiba Inu, est en cours de développement. La solution de mise à l’échelle de couche 2 verra le lancement de sa phase bêta publique au troisième trimestre 2022, sur la base de l’annonce de Unification Foundation.

Shytoshi dit à la ShibArmy que le développement est sur la bonne voie, que de nouveaux développeurs ont été embauchés et que la refonte des portails Web est en cours. L’équipe avance rapidement pour terminer le projet et Shibarium est un élément central de la vision de Shiba Inu et Ryoshi pour le projet. Les développeurs xFUND et SHIB finaliseront bientôt une date pour la version bêta publique et feront une annonce.

271,2 millions de pièces Shiba Inu brûlées depuis le 5 juillet

Sur la base des données du portail de gravure de Shiba Inu, Shibburn, un total de 271,2 millions de SHIB ont été brûlés dans 14 transactions depuis hier, le 5 juillet 2022. La brûlure de Shiba Inu s’est intensifiée depuis que la pièce meme a atteint une étape clé de 410,3 billions de SHIB.

Plus de 41% de l’approvisionnement en circulation du Dogecoin-killer est définitivement détruit et hors de circulation. Sur la base du plan initial, le burning devrait augmenter la valeur des pièces Shiba Inu détenues par la communauté.

Pas de trucs, seulement TREAT

Shytoshi a ravi la ShibArmy avec des nouvelles de TREAT, le jeton de récompense pour la communauté. Kusama a cité l’annonce récente des récompenses BONE pour les validateurs et les processus au sein de l’écosystème Shiba Inu. Kusama a informé la ShibArmy que TREAT agirait comme une récompense pour la communauté et le métaverse. Un approvisionnement limité de TREAT sera réservé aux membres de la race et les tokenomics seront bientôt publiés.

Shiba Inu pour permettre aux commerçants de récupérer leurs pertes ?

Tony M, un analyste crypto chez Netcost-Security a récemment évalué le graphique des prix Shiba Inu et a noté que la consolidation de la pièce meme est un précurseur d’un fort rallye. L’analyste soutient que Shiba Inu présente une configuration haussière et une entrée avec un rapport récompense / risque de 4-1.

Les analystes ont fait valoir que le concurrent de Shiba Inu, Dogecoin, est susceptible d’offrir aux commerçants une opportunité commerciale rentable. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de prix, regardez cette vidéo :