Ne vous laissez pas berner par ce signal haussier du prix ADA de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano signale une cassure haussière, qui pourrait être de très courte durée.

Le prix ADA reviendra à 0,388 $ dans les semaines à venir.

Alors que la situation économique mondiale se détériore davantage, attendez-vous à une possible évaporation des prix de 70 %.

Le prix de Cardano (ADA) se négocie mercredi matin européen selon un schéma que de nombreux traders haussiers attendaient. La cassure au-dessus d’un élément baissier technique pourrait déclencher des gains, car les traders doivent être conscients qu’il ne s’agira pas d’un trade dans lequel rester longtemps et qu’il doit être géré avec soin. Le diable pourrait être dans les détails, avec des signaux de récession maintenant sur le marché obligataire et l’EUR/USD se rapprochant rapidement de la parité.

Le prix ADA pourrait voir un exode des investisseurs

Le prix de Cardano se négocie latéralement au moment de la rédaction, entre 0,687 $ à la hausse et 0,388 $ à la baisse. L’ouverture de ce matin de la session ASIA PAC a dépassé la ligne de tendance descendante orange identifiée comme l’épine dorsale à court terme de la descente au sein de la tendance baissière globale. De nombreux traders haussiers voudront sauter sur cette cassure mais doivent être conscients de la tendance générale à la baisse car un marché haussier ne semble pas être en cours, avec plusieurs indicateurs économiques se détériorant et le marché obligataire signalant une récession à proximité.

Le prix de l’ADA pourrait donc encore marquer ce pivot mensuel à 0,52 $, ce qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui commence à stagner un peu, principalement en raison de cette action soutenue des prix depuis plus d’un mois maintenant. Une fois que les acteurs du marché auront à nouveau retiré leur argent suite à la confirmation que l’économie mondiale se détériore, attendez-vous à un exode de l’action des prix ADA avec une baisse vers 0,388 $. Les traders seront évincés de leurs positions, et un couteau qui tombera se produira forcément vers 0,11 $ une fois que 0,388 $ se cassera et cédera.

Graphique journalier ADA/USD

Si les traders peuvent prendre le contrôle du SMA de 55 jours et le dépasser, attendez-vous à voir une autre jambe vers 0,687 $, car les traders voudront couvrir autant de terrain que possible. Ensuite, le découplage des crypto-monnaies vis-à-vis des marchés mondiaux pourrait attirer encore plus d’investisseurs qui ne savent pas où placer ou placer leur argent. Cela pourrait entraîner un gain de 40 % avant que les résultats de l’indice de force relative (RSI) ne soient surachetés.