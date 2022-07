La Corée et les États-Unis conviennent de partager les données d’enquête sur Terra | Cryptomonnaie

Le ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, était récemment à New York pour discuter des différentes manières dont les deux pays peuvent s’engager dans des enquêtes liées à des crimes financiers, en particulier des crimes liés à la cryptomonnaie.

Hoon a rencontré le co-chef du groupe de travail sur les valeurs mobilières et les matières premières Andrea M. Griswold au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York avec Scott Hartman, chef du groupe de travail sur la fraude en matière de valeurs mobilières et de matières premières du même bureau mardi, a rapporté une publication d’information locale.

Les deux parties ont discuté des moyens d’échanger des informations et de renforcer la coopération pour garantir une action rapide contre le nombre croissant de fraudes sur titres associées au marché des actifs numériques, a rapporté la publication. Les deux parties auraient convenu de partager leurs dernières données d’enquête autour de Terra, un projet de cryptomonnaie sous enquête dans les deux pays.

Le crash de 40 milliards de dollars de l’écosystème Terra a attiré l’attention des deux pays. Les États-Unis ont récemment ouvert une nouvelle enquête contre le co-fondateur de Terra, Do Kwon, tandis que les procureurs sud-coréens enquêtent sur plusieurs accusations, notamment de fraude, de manipulation de marché et d’évasion fiscale.

La coopération entre les deux nations pourrait être la première d’une longue série, car les crimes liés à la cryptomonnaie sont devenus au centre des préoccupations des régulateurs ces derniers temps. La Corée du Sud est devenue l’un des pays les plus stricts en matière de réglementation de la cryptomonnaie, garantissant des directives strictes sur la connaissance de votre client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

La saga Terra a également incité les législateurs coréens à former un nouveau comité de surveillance de la cryptomonnaie pour évaluer les nouveaux projets de cryptomonnaie répertoriés sur les échanges de crypto. De nombreux experts ont prédit que le crash de TerraUSD Classic (USTC) inciterait les régulateurs à privilégier les pièces stables centralisées par rapport aux pièces algorithmiques.

En raison de l’absence de réglementation claire en matière de cryptomonnaie, le suivi et la poursuite de ces crimes, qui impliquent souvent des transactions et du blanchiment transfrontaliers, deviennent de plus en plus difficiles et complexes. Par exemple, une université néerlandaise a payé 200 000 Bitcoins (BTC) en rançon en 2019. Les enquêteurs ont réussi à suivre un portefeuille jusqu’en Ukraine et ont finalement dû travailler avec les autorités locales pour récupérer les fonds près de trois ans après le piratage.