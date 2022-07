Ce que cela indique pour le prix de Crypto.com d’avoir surmonté cet obstacle critique | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com montre une volonté d’augmenter après avoir renversé l’obstacle de 0,115 $.

Si le CRO dépasse la barre des 0,122 $, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 14 % à 0,140 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,098 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com est prêt à rebondir après avoir récemment surmonté une barrière de résistance. Ce mouvement indique que le CRO est prêt pour une montée rapide pour dépasser la plage récemment formée.

Le prix Crypto.com vérifie ses listes

Le prix de Crypto.com a augmenté de 35 % entre le 18 juin et le 26 juin et a établi une fourchette allant de 0,098 $ à 0,133 $. Depuis la mise en place de cette limite, le CRO a reculé de 18 % et a failli tester à nouveau la zone de demande de 0,098 $ à 0,106 $.

Cependant, le changement de structure du marché a entraîné une reprise préventive qui a poussé le prix de Crypto.com au-dessus du niveau de retracement de 50 % à 0,115 $ et de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours à 0,116 $. Cette évolution suggère que les acheteurs sont de retour et tentent de prendre le contrôle.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Crypto.com reteste l’obstacle de 0,122 $ et le surmonte. En supposant que cela se produise, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO rebondisse de 13 % pour retester la fourchette haute à 0,133 $.

Dans certains cas, le prix de Crypto.com peut augmenter et marquer l’EMA de 34 jours à 0,138 $ ou le nombre entier de 0,140 $. Ce mouvement constituerait une hausse de 18 %.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, un échec à rester au-dessus du point médian de la fourchette à 0,115 $ indiquera une faiblesse et des vendeurs essayant de prendre le contrôle. Dans un tel cas, CRO a la zone de demande de 0,098 $ à 0,106 $ sur laquelle se rabattre.

Cette zone offrira aux acheteurs une autre chance de revenir, mais un échec ici qui poussera le prix de Crypto.com à un chandelier quotidien proche de 0,098 $ invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le CRO pourrait tomber au niveau de support de 0,09 $.