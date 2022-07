Meta confirme le plan des objets de collection numériques malgré le crash de la crypto : Rapport | Cryptomonnaie

La société mère de Facebook Meta (META) doit poursuivre ses plans visant à apporter des objets de collection numériques à ses utilisateurs, sans se laisser décourager par le récent ralentissement brutal du marché de la crypto-monnaie.

Le nouveau responsable de la fintech de Meta, Stéphane Kasriel, a déclaré dans une interview au Financial Times que les plans de l’entreprise concernant les jetons non fongibles (NFT) n’ont changé « en aucune façon ».

« L’opportunité [Meta] voit est pour les centaines de millions ou de milliards de personnes qui utilisent nos applications aujourd’hui pour pouvoir collecter des objets de collection numériques, et pour les millions de créateurs qui pourraient potentiellement créer des biens virtuels et numériques pour pouvoir les vendre via nos plateformes « , a déclaré Kasriel.

Il a ajouté que l’industrie de la blockchain a effectué un « cycle de battage médiatique », dans lequel l’enthousiasme initial s’effondre dans un marché baissier et de nombreux secteurs ne survivent pas.

Meta a vu les NFT comme une opportunité d’attirer à nouveau des créateurs sur Facebook ou Instagram qui pourraient autrement dériver vers TikTok en leur donnant un moyen de monétiser leur contenu.

Le géant des médias sociaux a clairement exprimé ses ambitions pour l’industrie des actifs numériques en octobre de l’année dernière lorsqu’il a changé sa dénomination sociale de Facebook à Meta, un clin d’œil à ses plans de construction d’un métaverse dans lequel les objets de collection numériques représentés par les NFT sont achetés, vendus et collectés. .

Au début de ce mois, Meta a commencé à tester les NFT basés sur Polygon et Ethereum parmi des utilisateurs sélectionnés sur Facebook.

Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de CoinDesk.