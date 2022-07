Bitcoin resserré à 20 000 $ pour le moment | Cryptomonnaie

Le bitcoin a augmenté de 3,5% mardi, terminant la journée autour de 20 400 dollars, mais la pression continue sur les actifs risqués en Asie a ramené le prix de la première crypto-monnaie en dessous de 20 000 dollars mercredi matin. Ethereum a perdu 3 % au cours des dernières 24 heures, les prix des principaux altcoins allant de -3,1 % (DogeCoin) à -1 % (BNB).

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, a diminué de 2 % du jour au lendemain pour atteindre 898 milliards de dollars.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en baisse de 1 point à 18 mercredi et reste dans un état de « peur extrême ».

La dynamique du bitcoin et du dollar dans les prochains jours pourrait être un prologue au comportement du marché de la cryptomonnaie dans les semaines à venir. D’une part, il est difficile d’être optimiste sur les crypto-monnaies dans un environnement de fort renforcement du dollar et de vente du risque. Un dollar en hausse et une Fed agressive sont actuellement des obstacles importants à l’achat de crypto-monnaies.

D’autre part, Bitcoin est historiquement relativement bon marché, attirant l’intérêt des acheteurs à long terme. Cependant, il reste délicat pour autre chose que la formation d’un fond. Il faudra probablement des mois avant qu’un rallye, comme nous l’avons vu en 2020, ne commence.

Selon Cane Island Alternative Advisors, le BTC pourrait encore chuter de 20 à 40 % d’ici la fin de l’été. L’économie américaine entre dans une phase de récession et les capitaux quitteront les actifs risqués en conséquence.

La chute massive de la crypto-monnaie a entraîné la fuite des «touristes du marché» et des commerçants sur marge. Seuls les passionnés les plus engagés restent, selon Glassnode. Pendant ce temps, les HODLers continuent d’accumuler des bitcoins.

Selon The Telegraph, le constructeur de voitures électriques Tesla a subi une perte de 440 millions de dollars en raison de l’effondrement du bitcoin. La société a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin au début de 2021.

Selon Charles Erith, PDG de la société d’investissement ByteTree, le bitcoin et l’or sont la meilleure assurance contre les chocs économiques en période d’inflation.

La Banque centrale européenne (BCE) a exigé que les pays de l’UE se conforment à des normes uniformes lors de la rédaction de lois nationales pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie.