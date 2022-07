Profil de risque des marchés de la cryptomonnaie similaires au pétrole et à la technologie : Coinbase | Cryptomonnaie

Bien que certains vantent la crypto comme une couverture contre les marchés traditionnels, les actifs numériques partagent aujourd’hui un profil de risque similaire aux matières premières telles que le pétrole et le gaz, et les actions technologiques et pharmaceutiques, selon l’analyse de l’économiste en chef de Coinbase.

L’observation provient d’un article de blog de l’économiste en chef de Coinbase Cesare Fracassi le 6 juillet, notant que la «corrélation entre les prix des actions et des crypto-actifs a considérablement augmenté» depuis la pandémie de 2020.

« Alors que pendant la première décennie de son existence, les rendements du Bitcoin n’étaient en moyenne pas corrélés avec la performance du marché boursier, la relation a augmenté rapidement depuis le début de la pandémie de COVID », a déclaré Fracassi.

En particulier, les actifs cryptomonnaies partagent aujourd’hui des profils de risque similaires aux prix des matières premières pétrolières et aux actions technologiques.

L’économiste s’est référé au rapport mensuel d’informations de son institut en mai, qui a révélé que Bitcoin et Ethereum ont une volatilité similaire à celle de matières premières telles que le gaz naturel et le pétrole, fluctuant entre 4% et 5% sur une base quotidienne.

Le bitcoin, qui est souvent assimilé à «l’or numérique», avait un profil beaucoup plus risqué par rapport à ses homologues en métaux précieux du monde réel tels que l’or et l’argent, qui voient une volatilité quotidienne plus proche de 1% et 2%, selon la recherche.

La comparaison boursière la plus appropriée avec Bitcoin en termes de volatilité et de capitalisation boursière était le constructeur de voitures électriques Tesla (TSLA), a déclaré l’économiste.

Ethereum, en revanche, est plus comparable au constructeur de voitures électriques Lucid (LCID) et à la société pharmaceutique Moderna (MRNA) sur la base de la capitalisation boursière et de la volatilité.

Fracassi a déclaré que cela place les actifs cryptomonnaies dans un profil de risque très similaire aux classes d’actifs traditionnelles telles que les actions technologiques.

Cela suggère que le marché s’attend à ce que les crypto-actifs deviennent de plus en plus imbriqués avec le reste du système financier, et donc exposés aux mêmes forces macro-économiques qui font bouger l’économie mondiale.

Fracassi a ajouté qu’environ les deux tiers de la récente baisse des prix de la cryptomonnaie sont le résultat de facteurs macroéconomiques, tels que l’inflation et une récession imminente. Un tiers du déclin de la crypto peut être attribué à une perspective d’affaiblissement « uniquement » pour les crypto-monnaies.

Les experts en crypto ont considéré le fait que le crash crypto mené par des facteurs macro est un signe positif pour l’industrie.

Erik Voorhees, co-fondateur de Coinapult et PDG et fondateur de ShapeShift a écrit sur Twitter la semaine dernière que le crash actuel était le moins inquiétant pour lui, car il s’agissait du premier crash crypto qui était clairement « le résultat de facteurs macro en dehors de la crypto ».

Qiao Wang, contributeur principal de l’Alliance DAO, a fait des commentaires similaires sur son Twitter, expliquant que les cycles précédents étaient causés par des facteurs « endogènes » tels que la chute du mont Gox en 2014 et l’éclatement de la bulle de l’offre initiale de pièces (ICO) en 2018.