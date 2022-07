Le prêteur de crypto Voyager Digital dépose le bilan et doit plus de 1,3 milliard de dollars à 100 000 créanciers | Cryptomonnaie

Voyager Digital a effectué les dépôts tardifs après avoir interrompu les transactions, les dépôts et les retraits.

Le prêteur crypto a confirmé qu’il détient 1,3 milliard de dollars en crypto-monnaies et que le nombre estimé de créanciers dépasse 100 000.

Jim Cramer soutient que la crypto n’a « aucune valeur réelle ».

Alors que les experts pensent que le fond du marché de la cryptomonnaie pourrait enfin être atteint, un autre prêteur de cryptomonnaie, Voyager Digital, a fait faillite. Le prêteur crypto a rejoint la longue liste des entreprises qui se sont effondrées sur le marché baissier. La chute du prêteur crypto est liée à Three Arrows Capital et Alameda Research de Samuel Bankman Fried.

Lisez aussi: Vauld suspend les retraits dans un contexte d’incertitude crypto croissante

Fichiers Voyager Digital pour la faillite du chapitre 11

Le courtage d’actifs numériques Voyager Digital a déposé son bilan le 5 juillet. Au chapitre 11, un plan est créé pour rembourser aux créanciers tout ou partie de ce qui est dû, une fois que le tribunal approuve le dépôt, l’entreprise commence le remboursement de ses dettes.

D’après les informations du dossier, Voyager Digital doit plus de 100 000 créanciers. Le 1er juillet, Voyager a interrompu temporairement les retraits et le 1er juillet, le prêteur a confirmé la valeur de ses actifs. Voyager a assuré aux créanciers qu’il faisait de son mieux pour résoudre le problème. Le prêteur a confirmé qu’il détient 1,3 milliard de dollars en crypto-monnaies et « poursuit une série d’alternatives stratégiques [to] servir au mieux nos clients sur le long terme.

Voyager a trois entités commerciales, Voyager Digital Holdings, Voyager Digital LLC et Voyager Digital Ltd, cherchant à être protégées par le dépôt effectué dans le district sud du tribunal des faillites de New York.

Selon le dossier, Voyager Digital Holdings doit à Alameda Research Ltd., une société appartenant à Samuel Bankman Fried de FTX, 50 millions de dollars en prêts non garantis. Fait intéressant, l’hôte de CNBC Mad Money, Jim Cramer, a récemment critiqué le marché de la cryptomonnaie pour n’avoir « aucune valeur réelle ».

Dépôt de bilan officiel du chapitre 11 de Voyager Digital

Cramer a été cité comme disant,

La crypto semble vraiment imploser. Il est passé de 3 000 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars. Pourquoi devrait-il s’arrêter à 1 000 milliards de dollars ? Il n’y a pas de valeur réelle là-dedans. Combien d’entreprises Sam Bankman Fried peut-il sauver ?

Voyager a suivi les traces de Three Arrows Capital. Le 27 juin, Voyager a émis un avis de défaut au fonds spéculatif suite à l’échec du remboursement d’un prêt de 650 millions de dollars. Peu de temps après l’avis, Three Arrows Capital a déposé son bilan en vertu du chapitre 15.

Les experts affirment que le marché baissier est terminé

Les experts sont convaincus que le fond est là, contredisant les commentaires de Jim Cramer. Jim Cramer a la réputation de partager son expertise en matière d’investissement en tant qu’animateur de l’émission Mad Money de CNBC. Des experts comme Coffeezilla, un enquêteur et analyste de la cryptomonnaie, ont noté que les conseils et les prédictions d’investissement de Cramer sont à l’opposé de l’état du marché de la cryptomonnaie.

Coffeezilla a confirmé que le marché baissier venait de se terminer en réponse à la déclaration de Jim Cramer.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et identifié les niveaux clés à surveiller. Akash Girimath, principal analyste crypto, a révélé comment échanger Bitcoin de manière rentable malgré les turbulences du marché. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :