La baisse d’aujourd’hui sera-t-elle suivie d’une autre hausse de prix ? | Cryptomonnaie

Après quelques jours de croissance, le marché a fait face à une légère correction car certaines pièces se négocient dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) n’a pas pu poursuivre sa hausse d’hier, chutant de 0,71%.

Graphique BTC/USD par TradingView

Les traders ont presque absorbé la bougie haussière d’hier, cependant, la situation pourrait encore changer jusqu’à la fin de la journée. Pour le moment, il faut porter une attention particulière à la barre des 19 000 $. Si les acheteurs peuvent maintenir ce niveau, il y a encore une chance d’un mouvement à la hausse vers la zone de 21 000 $ bientôt.

Bitcoin se négocie à 19 420 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) a chuté avec Bitcoin, perdant environ 1,75 %.

Graphique ETH/USD par TradingView

Le prix d’Ethereum (ETH) a baissé après la fausse cassure du pic d’hier à 1 160 $. Le volume de vente est élevé, ce qui indique que les traders ne vont pas abandonner si facilement. Dans ce cas, si la pression se poursuit et que la bougie quotidienne se fixe près de la barre des 1 050 dollars, les vendeurs pourraient saisir l’occasion de faire baisser le prix.

Ethereum se négocie à 1 081 $ au moment de la presse.

XRP/USD

XRP sous-performe Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) car le prix de l’altcoin a diminué de 2,91 %.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP se négocie déjà près du plus bas d’hier à 0,3139 $, confirmant le fait que la pièce est plus faible que les autres crypto-monnaies. Si les acheteurs perdent le niveau de support à 0,31 $, on peut s’attendre à une forte baisse dans la zone de 0,305 $ à 0,31 $ jusqu’à la fin de la semaine.

XRP se négocie à 0,31435 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) est la pièce la plus performante de la liste aujourd’hui, car la baisse a représenté 0,67 %.

​Graphique BNB/USD par TradingView

Malgré la baisse actuelle, BNB n’a pas mis à jour le plus bas d’hier, ce qui indique la puissance de la pièce d’échange native contre la correction du marché. Si les traders ne pouvaient pas atteindre la barre des 220 dollars avant la fin de la journée et se fixer en dessous, les acheteurs pourraient saisir une opportunité demain.

BNB se négocie à 224,3 $ au moment de mettre sous presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) n’a pas pu montrer la même force que BNB, chutant de 4%.

Graphique ADA/USD par Trading View

Cardano (ADA) semble plus faible que la plupart des autres pièces car il n’a montré aucun rebond. Pour le moment, l’altcoin a accumulé suffisamment de puissance pour un nouveau mouvement brusque. Si la bougie se fixe à 0,44 $, il y a des chances de voir la cassure du niveau de support à 0,4359 $ dans les prochains jours.

SOL/USD

Solana (SOL) ne déroge pas à la règle, perdant 1,1% de sa part de cours depuis hier.

Graphique SOL/USD par TradingView

Les vendeurs ont ramené le taux du SOL au plus bas d’hier, ce qui indique que la pièce pourrait ne pas accumuler suffisamment d’efforts pour poursuivre sa hausse. Ainsi, le prix est loin du niveau de résistance à 37 $, confirmant la faiblesse des haussiers. Respectivement, le commerce latéral entre 33 $ et 35 $ est le scénario le plus probable.

SOL se négocie à 33,52 $ au moment de la presse.

AVAX/USD

Avalanche (AVAX) est également en baisse de 0,72% sur la dernière journée.

Graphique AVAX/USD par TradingView

AVAX se négocie de manière similaire à SOL car le taux n’a pas pu augmenter après la bougie haussière d’hier. Ainsi, le taux revient au niveau de support à 14,58 $, confirmant la puissance des baissiers. Si les acheteurs ne peuvent pas tenir la barre des 16 $, la chute à moyen terme pourrait se poursuivre.

AVAX se négocie à 16,88 $ au moment de la presse.