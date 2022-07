Ce modèle de manuel pluriannuel peut-il prédire le creux du prix d’Ethereum ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum montre une formation de biseau croissant sur plusieurs années prévoyant un crash brutal.

L’objectif théorique projette un creux des ETH autour de la région des 500 $, suggérant une chute de 50 % par rapport aux niveaux actuels.

Une prise différente montre également que le fond de ce cycle pourrait être beaucoup plus bas.

La performance des prix d’Ethereum a été extrêmement importante dans ce cycle, compte tenu du changement de paradigme majeur que la blockchain ETH a créé. De l’été DeFi 2020 aux NFT, le jeton de contrat intelligent a été au centre de tout cela.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs ont accordé une plus grande attention au prix d’Ethereum qu’à Bitcoin. De nombreux gestionnaires de fonds et institutions populaires ont même publié une déclaration disant que l’ETH surpassera la BTC au cours du prochain cycle.

Compte tenu des conditions actuelles du marché, il est prudent de dire que le marché haussier qui a commencé en 2020 est terminé. De plus, nous sommes dans un véritable marché baissier et les choses pourraient empirer.

Dans cet article, nous examinerons le prix d’Ethereum d’un point de vue purement technique et aborderons l’éléphant dans la pièce – une formation de biseau croissant sur plusieurs années qui prévoit un crash catastrophique.

Le prix Ethereum et ses subtilités

Le prix d’Ethereum est sur une tendance haussière depuis octobre 2015 et a généré 93 093 % de rendements à ce jour. Une perspective macro montre que l’ETH a établi trois hauts et deux bas plus élevés, le troisième étant presque en train de se former.

Le dessin de lignes de tendance reliant les hauts et les bas du swing révèle la formation d’un motif en biseau ascendant. Cette formation technique a un biais baissier. Mais contrairement à l’analyse technique habituelle, entrons dans les détails d’un biseau ascendant, ce que cela indique et comment le négocier.

Graphique ETH/USDT sur 1 semaine

Rising Wedge et ses caractéristiques

Nous allons nous référer à Thomas N. Bulkowski et son livre Encyclopedia of Chart Patterns à cet effet.

Un Rising Wedge, selon Bulkowski, est « une spirale de prix à la hausse délimitée par deux lignes de tendance ascendantes qui se croisent ». D’après le livre de Bulkowski, cette formation peut se rompre vers le haut ou vers le bas. La probabilité de la direction dépend des conditions de marché sous-jacentes, c’est-à-dire marché haussier ou baissier.

Dans les marchés haussiers, une cassure à la hausse se produit 18 fois sur 23 et 17 fois sur 19 dans les marchés baissiers.

Dans les marchés haussiers, une cassure à la baisse se produit 20 fois sur 21 et 21 fois sur 21 dans les marchés baissiers.

Bukowski définit par ailleurs les directives d’identification des coins montants, qui sont les suivantes.

Deux lignes de tendance en pente – l’une reliant les hauts du swing et l’autre les bas du swing.

Touches multiples – il devrait y avoir au moins trois touches d’un côté et deux touches de l’autre côté.

Durée de trois semaines – la formation du coin doit se dérouler sur au moins trois semaines.

Tendance du volume – généralement, le volume a tendance à diminuer.

Comme le montre le graphique ci-dessus, Ethereum a produit trois touches sur la ligne de tendance reliant le haut du swing et deux touches sur la ligne de tendance reliant les bas du swing, ce qui vérifie les première et deuxième lignes directrices.

La troisième directive est satisfaite mais peut être ignorée car les crypto-monnaies ont un cycle beaucoup plus court que les actions.

La tendance du volume du prix Ethereum ne diminue pas, mais elle peut être ignorée. Thomas N. Bulkowski déclare que,

La plupart du temps, le volume a tendance à baisser et devient particulièrement bas juste avant la cassure. Cependant, ce n’est pas une règle absolue. Si vous soupçonnez un biseau mais qu’il a une tendance de volume à la hausse, ignorez la tendance de volume. Passez en revue les autres directives (en particulier le nombre de touches) pour vous assurer que le modèle de graphique ressemble à un coin ascendant. »

En conclusion, cette formation technique s’aligne sur toutes les directives stipulées par l’auteur. Maintenant que nous avons établi que le prix d’Ethereum est dans une fourchette montante, examinons des facteurs tels que la cible, la règle de mesure et autres.

Cibles pour Rising Wedge

Le livre note que, pour une cassure à la baisse, le prix devrait baisser jusqu’au début de la formation. Dans ce cas, cela suggère que le prix d’Ethereum devrait, techniquement, chuter à 7,15 $, ce qui est absurde.

Alternativement, Bulkwoski recommande également de mesurer la hauteur du coin ascendant et de multiplier ce nombre par le pourcentage d’atteinte de l’objectif de 32 %. L’ajout de ce nombre au point de rupture nous donne la cible.

Règle de mesure du coin montant

Dans le cas de l’ETH, la distance entre le pic le plus élevé et la vallée la plus basse est de 99,85 %.

Multiplier 99,85 par 32 % donne un résultat de 31,952 %.

Bien que l’évasion ne se soit pas encore produite, nous pouvons supposer qu’une rupture du niveau de support psychologique de 800 $ produira un chandelier hebdomadaire proche de la ligne de tendance inférieure du biseau haussier.

Maintenant, mesurer environ 32 % du niveau de 800 $ révèle un objectif de 544 $.

Si ces perspectives se concrétisent, le prix d’Ethereum pourrait encore s’effondrer de 50 % par rapport à la position actuelle avant d’atteindre son objectif théorique à 544 $.

Graphique ETH/USD sur 1 semaine

Prix ​​bas d’Ethereum et réflexions finales

Un crash de 50% du prix Ethereum n’est pas improbable. Compte tenu de la détérioration des conditions macroéconomiques et géopolitiques et de la menace d’une récession imminente, une remise de 50 % sur les prix des crypto-monnaies n’est pas hors de portée.

Cependant, un examen attentif du graphique des prix Ethereum avec des profils de volume montre qu’il existe un vide ou une inefficacité allant de 964 $ à 383 $. Une panne du niveau de support de 661 $ pourrait déclencher un nouveau crash à 383 $.

Par conséquent, les investisseurs doivent être conscients d’un scénario dans lequel l’ETH pourrait perdre 65% de sa valeur marchande actuelle.

Graphique ETH/USD sur 1 semaine

La seule façon d’annuler cette perspective baissière pour le prix d’Ethereum serait un rebond par rapport au niveau de support de 950 $ suivi d’un chandelier hebdomadaire au-dessus de 3 400 $. Ce mouvement produirait un sommet plus élevé par rapport au sommet du swing formé le 28 mars.

Bien qu’improbable, une telle évolution serait le début d’une nouvelle tendance. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que l’ETH produise un creux plus élevé par rapport au creux du 13 juin à 880 $.