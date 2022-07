Binance reprend les dépôts en monnaie locale avec le système de paiement brésilien Pix | Cryptomonnaie

Les retraits devraient reprendre « sous peu », a déclaré la société, qui avait suspendu cette fonctionnalité le 17 juin.

Mardi, l’échange cryptomonnaie mondial Binance a repris les dépôts en réals brésiliens via le système de paiement du gouvernement Pix.

Les retraits de reals brésiliens via Pix sont toujours suspendus et devraient reprendre « sous peu », a déclaré Binance à CoinDesk dans un communiqué.

Le 17 juin, la société a suspendu les dépôts et les retraits via Pix après avoir mis fin à un partenariat avec la passerelle de paiement locale Capitual, qui gérait les dépôts et les retraits de Binance via Pix depuis 2020.

En remplacement de Capitual, Binance opère désormais avec la plateforme de paiement brésilienne Latam Gateway, qui utilise les comptes bancaires hébergés par BS2, une banque agréée par la Banque centrale du Brésil (BC) pour accéder au réseau Pix.

Lorsqu’il a rompu la relation, Binance a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre Capitual, sans fournir plus de détails, tandis que Capitual a déclaré qu’il poursuivrait Binance parce qu’il n’avait pas respecté une réglementation de la Colombie-Britannique exigeant que l’échange distingue les comptes d’utilisateurs.

Selon le journal Folha de S.Paulo, une société qui avait l’un des fondateurs de Capitual comme partenaire aurait aidé à blanchir de l’argent pour Glaidson Acácio dos Santos, connu au Brésil sous le nom de « Bitcoin Pharaon », qui est en état d’arrestation pour avoir prétendument dirigé une organisation criminelle. responsable de la promotion des schémas de Ponzi impliquant des crypto-monnaies.

Dimanche, le journal local Valor Econômico a publié que la Cour de justice de São Paulo (TJSP) avait bloqué 451,6 millions de reais brésiliens (84,6 millions de dollars) des comptes de Capitual, qui appartiendraient aux clients de Binance.

Dans un communiqué, Binance a déclaré que les « actions de Capitual sont contraires à ses valeurs », et a assuré qu’il « a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées concernant Capitual pour protéger les utilisateurs et leurs ressources et s’assurer qu’ils ne sont pas affectés par le changement ». du prestataire de paiement.