Pourquoi ce niveau déclenchera une cassure volatile du prix de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a rompu sa tendance baissière mais attend toujours une tendance haussière.

Un retournement de l’obstacle de 38,03 $ dans un niveau de support confirmera un mouvement à la hausse de 30 %.

Cependant, si SOL fait face à un rejet à cet obstacle, les investisseurs peuvent s’attendre à un recul de 30 % par rapport à 24,52 $.

Le prix de Solana a fait face à une vente après une reprise rapide qui a franchi une barrière de résistance cruciale. Ce rejet suivi d’un recul sous ledit seuil indique l’importance de ce niveau. Les investisseurs doivent être prudents avec SOL car il se prépare à une cassure volatile.

Le prix Solana prêt à bouger

Le prix de Solana a produit des bas et des hauts plus bas depuis le 16 mai. La connexion des hauts oscillants montre que SOL était dans une tendance à la baisse. Cependant, les choses ont changé lorsque l’altcoin a atteint son plus bas niveau le 14 juin à 25,71 $.

Depuis lors, le prix de Solana a tenté de récupérer ses pertes, remontant de 66 % et dépassant le niveau de résistance de 38,03 $. Bien que ce mouvement ait été impressionnant, le nouveau test qui transforme ledit obstacle en un plancher de support a échoué. En conséquence, SOL a chuté de 28 % par rapport au sommet du 24 juin à 42,89 $ et a formé une base autour de 30 $.

Depuis le 30 juin, le prix de Solana a lentement augmenté et devrait à nouveau tenter de franchir la barrière de 38,03 $. Si la tentative réussit, les traders SOL sont susceptibles de déclencher une hausse de 30% à 47,43 $, un niveau de résistance élevé.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Les perspectives haussières du prix de Solana sont basées sur l’hypothèse que SOL parvient à renverser l’obstacle de 38,03 $. Mais les investisseurs doivent porter une attention particulière au Bitcoin avant d’établir un biais directionnel pour le prix de Solana. Dans le cas où le prix du Bitcoin ne coopère pas et commence à plonger, il est peu probable que SOL maintienne une tendance à la hausse constante.

Dans un tel cas, un rejet à 38,03 $ pourrait déclencher un crash de 30 % au niveau de support hebdomadaire à 24,52 $. Ici, les acheteurs peuvent tenter à nouveau un rallye de reprise.