First Mover Asia : les consoles de jeu Crypto ne sont pas nécessaires car les jeux Web3 ont des travailleurs, pas des joueurs | Cryptomonnaie

Les studios lèvent des capitaux importants, mais ils doivent créer des jeux qui réussissent mieux à impliquer les utilisateurs. l’éther et la plupart des autres cryptos majeurs augmentent.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin plonge tôt mais se redresse ; l’éther monte.

Insights : les jeux cryptomonnaies valent-ils la peine d’être joués ?

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 299$ +1,9%

Éther (ETH) : 1 141 $ + 0,4 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS avalanche AVAX +10,2 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +7,8% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +6,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin plonge tôt mais récupère

Dans ses mouvements continus au-dessus et au-dessous du seuil de 20 000 $, le bitcoin a pris le dernier d’une série de petites plongées récentes pendant les heures du marché asiatique mardi, mais a ensuite retrouvé son perchoir au-dessus de la marque psychologiquement importante.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 300 $, en hausse d’environ 2 % au cours des dernières 24 heures. Les investisseurs voient un support de 20 000 $ comme un indicateur de la résistance du marché baissier actuel.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 1 140 $, en légère hausse pour la même période. Les autres principales crypto-monnaies par capitalisation boursière dans le top 25 de CoinDesk étaient largement en hausse par rapport à la veille, AVAX et SAND parmi les plus grands gagnants, ayant récemment augmenté de plus de 9 % et 5 %, respectivement. LTC a récemment chuté de près de 2%.

Les marchés boursiers progressent légèrement

Les marchés boursiers se sont redressés tard pour finir, le Nasdaq, très technologique, grimpant de 1,8 % et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average progressant de quelques fractions de point de pourcentage. Les investisseurs ont peut-être trouvé des doublures argentées dans les données économiques récentes suggérant que l’économie ralentit suffisamment pour permettre aux banques centrales de réduire le rythme des hausses de taux d’intérêt. L’extrême agressivité de la Réserve fédérale américaine a alarmé les investisseurs qui craignent la récession. L’Institute for Supply Management (ISM) a constaté une production manufacturière plus faible que prévu pour juin. Des rapports récents distincts ont montré une baisse des taux d’épargne et de la confiance des consommateurs.

Le flux de mauvaises nouvelles sur la cryptomonnaie a été plus lent qu’il ne l’a été la plupart des jours au cours des six dernières semaines, bien que le prêteur crypto basé à Londres Nexo ait annoncé qu’il avait signé une feuille de conditions pour acquérir 100% de la plate-forme de prêt Vauld, une société basée à Singapour qui a déclaré lundi qu’il suspendait tous les retraits, transactions et dépôts sur sa plateforme alors qu’il examinait les options de restructuration. Vauld a rejoint une liste croissante d’entreprises de cryptomonnaie balayées par les récentes baisses de prix de l’industrie.

Quelle est la nature de la crypto ?

Le directeur des investissements d’Arca, Jeff Dorman, a soulevé une question philosophique sur les cryptos, citant un conseiller de la société, Bill Powers, qui a récemment demandé si le bitcoin était « vraiment une réserve de richesse ou s’il s’agissait simplement d’une réserve de richesse excédentaire ».

Dorman a écrit: « Au cours de la dernière décennie, nous n’avons pas eu à faire la distinction entre les deux, mais avec les banques centrales sur le sentier de la guerre pour éradiquer l’inflation via des effets de richesse négatifs, nous pourrions bientôt le découvrir. Jusqu’à présent, les preuves sont assez accablantes. . Bitcoin n’aime pas le resserrement financier. »

Mais Dorman a ajouté que la thèse du bitcoin n’est presque « certainement pas » morte, notant sa mention fréquente au cours des premières semaines de l’invasion de l’Ukraine par la Russie lorsque les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions au système bancaire russe, et lorsque le gouvernement canadien a tenté de mettre fin au financement des camionneurs canadiens protestataires.

« Le bitcoin n’est probablement qu’une option d’achat sur un avenir où le bitcoin est utilisé pour quelque chose, et son prix reflète donc la probabilité accrue ou réduite d’une éventuelle adoption », a écrit Dorman. « Mais jusqu’à ce jour, le bitcoin peut simplement être une réserve de richesse excédentaire. Donc, tant que vous pensez que la richesse excédentaire reviendra, le bitcoin est probablement une bonne option d’achat asymétrique. »

Marchés

S&P 500 : 3 831 -0,1 %

DJIA : 30 967 -0,4 %

Nasdaq : 11 332 +1,7%

Or : 1 766 $ -2,4 %

Connaissances

Les jeux crypto valent-ils la peine d’être joués ?

Il y a beaucoup de problèmes avec la tentative de Polium de construire une console de jeu pour les jeux Web3. Nous pourrions commencer par regarder le logo, qui présente des similitudes frappantes avec celui de la Nintendo GameCube. Mais le problème avec ce n’est pas esthétique, mais comment la plupart des jeux cryptomonnaies sont structurés : pour le profit, pas pour le plaisir.

Demandez-vous s’il y a un jeu de crypto qui vaut la peine d’être joué ? Le genre le plus populaire, le jeu pour gagner, a généralement la même profondeur, complexité et qualité graphique qu’un jeu Super Nintendo de la fin des années 1980. De nombreux pays d’Asie, comme la Corée du Sud, ont des règles spécifiques les interdisant. De plus, les bailleurs de fonds des jeux play-to-earn sont assez explicites sur le fait qu’il s’agit d’un gros jeu d’arbitrage de main-d’œuvre et non de quelque chose pour s’amuser.

Les consoles de jeux sont notoirement difficiles à réussir. Habituellement, le modèle commercial consiste à vendre le matériel réel en tant que produit d’appel, subventionné par une bibliothèque de jeux. Cela a été controversé avec les investisseurs il y a 16 ans lorsque la PlayStation 3 a été lancée, mais à l’ère de la PlayStation 5, cela est devenu plus accepté. Pourquoi? Parce que Sony (SNE) a un univers d’expériences à vendre au client sur sa console, des films aux jeux.

En 2012, alors que le jeu mobile venait juste de décoller, un projet appelé Ouya a lancé Kickstarter avec la promesse d’amener les jeux mobiles à la télévision. De toute évidence, il y avait une certaine demande car la campagne Kickstarter a permis de collecter 8,5 millions de dollars auprès de 63 000 personnes.

Une note de bas de page sur l’histoire du jeu

La console a vécu une courte vie et a été consignée comme une note de bas de page de l’histoire du jeu. Ouya, n’ayant pas l’expertise de Sony, Nintendo ou Microsoft (MSFT), n’a tout simplement pas été en mesure de créer un bon produit. Bien que les jeux mobiles aient bien fonctionné au début de la décennie, les succès n’ont pas continué à arriver pour rendre l’achat d’une console valable. De plus, les jeux eux-mêmes étaient mieux adaptés au petit écran d’un téléphone et non à un téléviseur.

Il pourrait y avoir un moment où les jeux Web3 ont mûri au point où ils sont prêts pour leur propre console. Les studios collectent de l’argent pour développer ces jeux. Mais ils doivent créer des jeux auxquels les gens veulent jouer, à la fois sur leur téléphone et sur une console. À l’heure actuelle, cela doit être quelque chose de mieux qu’Axie Infinity, dont les données montrent que les joueurs abandonnent par millions.

Événements importants

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : réunion de politique non monétaire de la Banque centrale européenne

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : la Commission européenne publie ses prédictions de croissance économique

21 h HKT/SGT (13 h UTC) : Discours de John C. Williams de la Federal Reserve Bank de New York