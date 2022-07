Le prix du Shiba Inu est-il une opportunité de récupérer les pertes de cette année ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’enroule d’une manière consolidante qui se résoudra probablement en une forte reprise.

Le prix SHIB se négocie au-dessus des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 0,00000938 $.

Le prix du Shiba Inu présente une configuration commerciale haussière avec une entrée conservatrice qui équivaut à un rapport récompense/risque de 4-1.

Prix ​​Shiba Inu sur la lune ?

Le prix du Shiba Inu se négocie de manière triangulaire depuis le rallye inattendu qui s’est produit le premier jour de l’été 2021. Le rallye du 21 juin a entraîné une augmentation de 68 % du prix, suivi de la fourchette de prise de bénéfices latérale. la fameuse pièce de monnaie du chien se retrouve empêtrée dans.

Le prix du Shiba Inu a connu un bref rejet autour de 0,00001100 $ le 5 juillet. Peu de temps après, un retracement abrupt s’est produit et les traders ont réussi à franchir la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours. Le prix SHIB se négocie actuellement à 0,000001038 $, au-dessus des SMA de 8 et 21 jours, ce qui permet aux analystes de croire que la consolidation triangulaire pourrait bientôt se résoudre avec un rallye haussier supplémentaire de 70 % dans les prochains jours.

Du point de vue de la récompense par rapport au risque, être un taureau précoce pourrait fournir une configuration de 5,75 à 1 ciblant le niveau de prix de 0,000001700 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Une approche plus conservatrice consistera à attendre une deuxième tentative des haussiers pour franchir le pas et clôturer définitivement au-dessus du sommet nouvellement établi à 0,00001100 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Il convient de noter que la configuration précoce et la plus conservatrice maintiennent un niveau d’invalidation inférieur à la vague A du triangle à 0,000001043 $. Ce point d’invalidation conservateur vise à éviter une chasse intelligente aux liquidités induite par l’argent du swing bas de 0,00000950 $ tout en conservant la capacité de participer à une course haussière en mouvement. De nombreuses configurations commerciales risque-récompense surviennent tous les quelques mois sur le marché de la crypto-monnaie, ce qui pourrait inciter de nombreux commerçants à participer à la décision de récupérer les pertes du marché baissier de 2022. Ainsi, une violation du 0,00001100 $ pourrait déclencher une volatilité massive.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que si les baissiers dépassent le 0,00000920 $, la thèse de la tendance haussière ne sera pas entièrement invalidée. Cependant, la rupture ouvrirait la possibilité d’une baisse plus marquée à 0,00000800 $, entraînant une baisse de 23 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.