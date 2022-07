Prédiction du prix Dogecoin : Attendez-vous à une baisse, mais ne manquez pas le train s’il part tôt | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a été rejeté à la barrière de 0,07 $.

Le prix DOGE voit une augmentation du sentiment du marché car Dogecoin est officiellement accepté par UBER comme mode de paiement valide.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture au-dessus de 0,078 $.

Le prix du Dogecoin est une crypto-monnaie que les traders devraient suivre attentivement car les conditions du marché pourraient devenir très volatiles dans les prochains jours.

Le prix Dogecoin pourrait surpasser la plupart des crypto-monnaies

Le prix Dogecoin a récemment été témoin d’un rejet à la barrière de 0,07 $, ce qui pourrait déclencher une autre vente dans la zone d’approvisionnement de 4 heures de juin dans la région de 0,05 $. Le 5 juillet 2022, les baissiers se sont présentés pour ajouter une pression pondérée, imprimant une bougie engloutissante baissière relativement grande sur le graphique de 4 heures. Il s’agissait d’une démonstration subtile de la force des vendeurs, car la bougie est désormais la plus grande bougie établie pour juillet.

Le prix Dogecoin se négocie actuellement à 0,066 $. Un indicateur de projection de Fibonacci (entourant le plus haut mensuel de juin à 0,078 $ et le plus bas du 29 juin à 0,0669 $, projeté dans le nouveau plus haut de juillet à 0,07 $) montre un niveau de Fibonacci de 161,8 % situé dans le même voisinage de la zone d’approvisionnement de 4 heures de juin à 0,05 $. Cette zone cible doit être surveillée de très près pour une opportunité potentielle d’attraper un couteau.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Au contraire, il y a une chance que la poursuite de la tendance baissière actuelle soit renversée. Tout récemment, Uber a annoncé sa volonté de s’engager avec la communauté des crypto-monnaies car ils acceptent officiellement Dogecoin comme mode de paiement valide pour leurs services.

Ainsi, il y a des spéculations au sein de la communauté cryptomonnaie selon lesquelles davantage d’entreprises de services suivront l’adoption par Uber de la fameuse pièce meme. La spéculation à elle seule devrait inciter les day traders à garder un œil sur 0,071 $, car une cassure au-dessus pourrait induire une forte volatilité. En fin de compte, un nouveau test du 0,078 $ est l’invalidation la plus sûre de la tendance baissière. Une rupture de ce dernier pourrait envoyer le prix DOGE dans une course haussière massive ciblant 0,25 $, entraînant une augmentation de 285 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.