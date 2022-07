Top 3 des prédictions de cours, Bitcoin, Ethereum, Ripple : qui rattrapera le couteau qui tombe ? pt.2 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’enroule de manière triangulaire alors que les baissiers ont rejeté les enchères au niveau de prix de 20 000 $.

Le prix d’Ethereum témoigne de frais de gaz historiquement bas, ce qui suscite un sentiment haussier sous-jacent encore à voir dans les données techniques.

Le prix d’ondulation se voit refuser l’entrée à mi-$0.35 et se prépare à un mouvement brusque.

Le marché de la crypto-monnaie est à un point décisif. Les niveaux de prix clés ont été définis ci-dessous pour suivre le biais directionnel futur.

Le prix du Bitcoin fait croiser les doigts des investisseurs

Le prix du bitcoin au moment de la rédaction se négocie à 19 440 $, car les baissiers suppriment la monnaie numérique peer-to-peer sur le graphique de 4 heures. L’action de va-et-vient persistante des prix observée au début du mois de juillet a développé un schéma semblable à un enroulement qui pourrait empêcher les investisseurs à long terme de se lancer jusqu’à ce qu’une rupture définitive se produise.

Pourtant, le marché laisse des opportunités à ceux qui souhaitent s’engager. L’analyste crypto @Ali_Charts a prévu un signal de vente potentiel lors de la séance de négociation asiatique, notant que le prix du Bitcoin « déclencherait une brève correction à 19 720 $ ou même 19 500 $ » si le prix du BTC ne franchissait pas la barrière des 20 800. Le 5 juillet 2022, la configuration commerciale 1-1 d’Ali a été entièrement validée alors que les baissiers fléchissaient une grande bougie engloutissante baissière sur le graphique de 12 heures.

Le prix du bitcoin est toujours dans les limites du modèle en forme d’enroulement et doit être observé de près pour participer au prochain mouvement directionnel. Une brèche en dessous de 18 635 $ pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase, car les baissiers s’accrocheront probablement aux shorts jusqu’à ce que les objectifs de 15 500 $ et potentiellement de 14 700 $ soient atteints.

Au contraire, une clôture décisive au-dessus de 20 800 $ pourrait résoudre le schéma de consolidation avec un rallye haussier ciblant 23 000 $ et potentiellement 24 700 $, entraînant une augmentation de 20 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 12 heures

Le prix Ethereum est sur le point de couper le tableau

Le prix d’Ethereum est inférieur à l’objectif moyen mobile prévu sur 200 semaines à 1 200 $. Le 5 juillet, le prix Ethereum oscille à 1 085 $ alors que les baissiers profitent pleinement de l’objectif initial, tentant de faire passer la liquidité en dessous du niveau de 1 000 $. La vente intervient à un moment intéressant, car le jeton de contrat intelligent décentralisé a connu ses frais de gaz les plus bas au cours des deux dernières années. Si les conditions de marché contraires persistent, le niveau de prix de 980 $ sera une cible probable pour s’attendre à un combat haussier.

Négocier une fourchette de consolidation étroite n’est jamais une tâche facile. Les traders en petits groupes peuvent être mis à l’écart jusqu’à ce qu’une rupture supérieure à 1 200 $ se produise pour sauter sur le marché. Si cet événement se produit, les traders pourraient viser 1 500 $ et potentiellement 1 650 $ à court terme.

Pour ceux qui sont prêts à attraper un couteau, une opportunité pourrait se présenter au niveau de 935 à 950 $ dans les prochains jours. Gardez à l’esprit que l’invalidation des premières perspectives haussières est une violation en dessous de 810 $. Le niveau d’invalidation de 810 $ offre une marge de manœuvre sous le creux du 18 juin à 879,80 $ en cas de saisie intelligente de liquidités. Si les traders peuvent dépasser 810 $, attendez-vous à de nouvelles ventes à 775 $ et 730 $, entraînant une baisse pouvant atteindre 30 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Le prix de l’ondulation est émoussé et sanglant

Le prix d’ondulation se négocie actuellement à 0,31 $, car les baissiers ont rejeté les enchères dans la région de 0,35 $. Ripple fait maintenant face à de sérieux problèmes alors que les moyennes mobiles sur 8 et 21 jours oscillent juste au-dessus de la valeur marchande actuelle, après avoir produit une croix mortelle lors de la session de nuit en Asie.

La résolution des deux moyennes mobiles en collision pourrait réveiller les traders endormis et devenir le catalyseur pour briser le plus bas mensuel de juin à 0,29 $. Si ce dernier est dépassé, attendez-vous à une nouvelle vente à 0,25 $ et potentiellement à 0,21 $ pour une baisse pouvant atteindre 30 %. Cependant, sauter sur le marché en tant que baissier précoce est déconseillé car l’indice de force relative maintient le prix XRP actuel à 0,31 $ dans un territoire haussier favorable sur le graphique de 4 heures.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture définitive au-dessus de 0,34 $. Cette action sur les prix pourrait induire une frénésie des acheteurs ciblant 0,39 $ à court terme pour une augmentation de 24 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures