Le prix de Crypto.com crée des problèmes, les commerçants se méfient | Cryptomonnaie

Les paires de prix Crypto.com ont enregistré des gains à partir de lundi.

Parallèlement aux crypto-monnaies, les matières premières et l’euro franchissent des niveaux essentiels.

Attendez-vous à une implosion des prix si le prix du CRO tombe en dessous de 0,11 $.

L’action des prix de Crypto.com a été soutenue à la fin de la semaine dernière, et les commerçants ont tenté de tirer profit en déclenchant un rebond par rapport au niveau pris en charge dans l’action des prix CRO. L’idée était bonne, mais malheureusement, le plan n’a duré qu’un seul jour de bourse alors que la session européenne se terminait, et les crypto-monnaies sont en retrait. Dans l’ensemble, c’est un autre grand jour de massacre et de chaos avec tous les actifs à risque sur le billot, et l’euro atteignant des creux de 20 ans contre le dollar américain, créant un risque systémique de choc sismique dans tous les actifs au cas où le La paire EUR/USD passe sous la parité.

Le prix du CRO pourrait surprendre les transactions avec une perte de 60 %

Le prix de Crypto.com a été soutenu ces derniers jours par un niveau technique à 0,11 $. Ce niveau s’est plutôt bien maintenu depuis vendredi, et les traders ont tenté de tirer profit du niveau, créant un rebond avec quelques gains à la hausse. Le prix du CRO aurait pu aller jusqu’à 0,15 $, où il aurait été plafonné par la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le creux du 12 mai, mais au lieu de cela, les haussiers sont écrasés contre ce même niveau de support à 0,11 $, qui semble prêt à casser.

Le prix CRO voit les baissiers creuser les traders et les pousser contre le mur à 0,11 $. Une fois que les haussiers ont abandonné et commencé à réduire leurs positions, le volume du côté vendeur augmentera et dépassera le volume du côté acheteur, déclenchant une cassure à la baisse. Attendez-vous à voir la première étape vers 0,08 $ près du support mensuel S1 et le prochain 0,04 $ en dessous du S2 mensuel. Cette descente à deux niveaux dépendra de la capacité du dollar américain à franchir la parité avec l’euro et à déclencher un effet domino massif sur le marché.

Graphique journalier CRO/USD

Un rebond pourrait encore se matérialiser à nouveau et voir une nouvelle hausse si le plus haut de lundi est cassé à la hausse. Un rallye rapide pourrait alors se dérouler vers 0,14 $, au-dessus du pivot mensuel, détenant environ 27 % des gains. Une autre étape à la hausse dépendra de l’alignement des étoiles, l’USD se retirant de son niveau élevé et les marchés boursiers remontant de plusieurs pourcentages.