Bitcoin subit son pire mois de tous les temps, tandis que ces jetons Web3/DeFi brillent | Cryptomonnaie

La valeur de Bitcoin a chuté de 38 % en juin, le pire mois depuis que la crypto-monnaie phare est devenue disponible sur les bourses en 2010.

Pendant ce temps, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, Ethereum, a terminé le mois de juin en baisse de 45 %.

Le marché de la cryptomonnaie a été anéanti de 2 000 milliards de dollars en quelques mois. Cependant, la volatilité extrême des prix fait naturellement partie du marché des actifs numériques. Au cours de la dernière décennie, les prix du Bitcoin ont traversé deux marchés baissiers prolongés. Lors du précédent hiver de crypto-monnaie en 2018, Bitcoin a perdu plus de 80 % de sa valeur avant de la récupérer et d’atteindre un sommet historique d’environ 69 000 $ en novembre 2021. À l’heure actuelle, BTC est à 71,8 % de ce jalon.

Jours rentables Bitcoin. Le nombre de jours dans l’histoire de Bitcoin lors de sa détention était rentable par rapport au prix d’aujourd’hui.

Source : LookIntoBitcoin

Cette baisse drastique a effrayé de nombreuses personnes, Bank of America rapportant que le nombre d’utilisateurs actifs de crypto aux États-Unis a chuté de plus de moitié, passant de 1 million en novembre 2021 à moins de 500 000 en mai.

Certains, cependant, y voient une opportunité de stocker du Bitcoin, en mémoire de sa récente ascension triomphale. Michael Saylor de MicroStrategy annoncé que la société avait acheté 480 BTC supplémentaires pour environ 10 millions de dollars, portant le total des avoirs de MicroStrategy en Bitcoin à environ 4 milliards de dollars. Le président salvadorien Nayib, qui est un grand fan de la crypto-monnaie numéro un, a annoncé que les réserves de Bitcoin du pays avaient été reconstituées avec 80 bitcoins supplémentaires pour un total de 1,52 million de dollars, tweeter: « Bitcoin est l’avenir. Merci de vendre à bas prix. »

Bitcoin pourrait être une couverture contre l’inflation monétaire

Bien qu’il ait été autrefois considéré comme une couverture contre l’inflation des consommateurs, ce qui s’est ensuite avéré faux, il y a lieu pour que Bitcoin agisse comme une couverture contre l’inflation monétaire.

Masse monétaire M2 vs prix Bitcoin

Source : Fred

Un agrégat monétaire M2 comprend toute la monnaie en circulation, les dépôts opérationnels auprès d’une banque centrale, la monnaie en comptes courants, les comptes d’épargne, les dépôts du marché monétaire et les petits certificats de dépôt.

Au cours du premier semestre 2020, la variation en pourcentage de M2 ​​a augmenté rapidement en peu de temps. La variation en pourcentage du prix du Bitcoin d’une année sur l’autre a suivi avec un retard. Le prix du Bitcoin a atteint de nouveaux sommets après le crash éclair de cette année-là, et M2 a également atteint de nouveaux sommets. La croissance d’une année sur l’autre de M2 ​​a culminé fin février 2021 ; le prix du Bitcoin a culminé peu de temps après à la mi-mars 2021. En d’autres termes, le prix du Bitcoin a agi comme un indicateur retardé de la masse monétaire M2 au cours des deux dernières années. Dans ce cas, Bitcoin peut fonctionner comme une couverture contre l’inflation monétaire.

Bitcoin n’est plus la blockchain la plus populaire

Alors que le rapport Chainalysis indique le nombre de portefeuilles uniques envoyant chaque devise aux services au fil du temps, il semble que Bitcoin ait été en tête en termes d’utilisateurs uniques jusqu’en mars 2020, date à laquelle Ethereum l’a dépassé. Il est logique que cette croissance corresponde à la croissance de DeFi, car la montée en puissance de DeFi a conduit à la création de nombreux services acceptant Ethereum et d’autres jetons construits sur sa blockchain.

Source : Rapport sur l’état de l’analyse de la chaîne Web3

Le bitcoin dominait autrefois le volume total des transactions, mais il est maintenant dominé par une multitude de pièces de monnaie compatibles avec les contrats intelligents telles que Ethereum.

Part du volume total des transactions par type de devise, 2010-2022

Source : Rapport sur l’état de l’analyse de la chaîne Web3

Jusqu’à présent en 2022, BTC a représenté un peu plus de 10% du volume total des transactions cryptomonnaies. Une grande partie de cela provient de pièces stables, mais 45% proviennent maintenant des crypto-monnaies Web3 et DeFi.

Les pièces Web3 et DeFi les plus prometteuses

Dans cet esprit, examinons de plus près Web3 et DeFi et les pièces qui affichent actuellement de solides performances ou qui pourraient se rallier dans un proche avenir.

Stratis (STRAX)

Au cours des deux dernières semaines, le prix de STRAX, le jeton natif de la blockchain de Stratis, a augmenté de plus de 50,5 % alors que les initiatives les plus attrayantes du projet ont été annoncées, notamment le lancement d’un stablecoin indexé sur la livre sterling. Sky Dream Mall soutenu par Stratis, un métaverse alimenté par la blockchain Stratis, devrait également être lancé prochainement.

La société collabore avec Prix Waterhouse Coopers (PwC) pour obtenir les licences nécessaires auprès de la Financial Conduct Authority (FCA). Stratis développe également un système de billetterie qui créera des jetons non fongibles (NFT) qui seront utilisés pour valider les entrées à divers événements et lieux.

Source : CoinGecko

Le projet vise à fournir aux développeurs C # et .NET (Microsoft) une suite de produits et de solutions pour les aider à adopter la technologie blockchain et à migrer leurs applications existantes, il semble donc avoir une solide assise sur le marché.

Cyphérium (CPH)

Cypherium est une autre blockchain prête pour le Web3 qui relie CBDC, DeFI et Web3 grâce à l’interopérabilité des protocoles. Il s’agit d’un système de consensus hybride qui maximise à la fois la décentralisation et l’évolutivité sans sacrifier l’une par rapport à l’autre grâce à ses mécanismes de consensus Proof-of-Work et HotStuff.

Les développeurs peuvent créer des applications révolutionnaires à l’aide de la plate-forme complète de Cypherium pour façonner l’avenir des solutions commerciales, juridiques et d’entreprise.

Avec son statut de fournisseur de services FedNow, Cypherium continuera de travailler avec les régulateurs financiers pour développer des applications CBDC et des projets DeFi réglementés, ce qui le place parmi d’autres projets prometteurs.

Une augmentation significative dans le contexte de baisse globale du marché, le jeton CPH a augmenté de 49,6 % au cours des deux dernières semaines et de 29 % d’un mois à l’autre.

Source : CoinGecko

Sort (SORT)

Spell Token (SPELL) fait partie de la plate-forme de prêt abracadabra.money, en vertu de laquelle des jetons portant intérêt (ibTKN) sont utilisés comme garantie pour emprunter le stablecoin indexé sur l’USD, Magic Internet Money (MIM). Grâce à la technologie de prêt Kashi de SushiSwap, les marchés de prêt isolés d’Abracadabra ont alimenté l’innovation de la finance décentralisée (DeFi). Sur les marchés de crédit isolés, le risque n’est pas partagé. Dans le cas où une paire de devises perd sa liquidité ou si quelque chose ne va pas avec le contrat intelligent, seule cette paire est affectée, pas la plateforme dans son ensemble. De cette façon, Abracadabra peut offrir une large gamme de paires qui ne sont pas prises en charge par la plupart des autres échanges décentralisés (DEX).

Source : CoinGecko

Au cours des deux dernières semaines, SPELL a augmenté de 22 %. Il a augmenté de 116,6 % d’une année sur l’autre – un gain très impressionnant dans l’environnement de marché actuel.