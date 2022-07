Le comité de la Banque d’Angleterre appelle à une réglementation renforcée de la cryptomonnaie pour limiter la contagion | Cryptomonnaie

Le comité de politique financière de la Banque d’Angleterre a appelé à une «réglementation renforcée» du marché des actifs cryptomonnaies pour atténuer les risques potentiels.

Notant les récentes turbulences du marché, le comité a déclaré que les actifs cryptomonnaies ne constituaient pas encore une menace pour le système financier au sens large. Ils pourraient, cependant, à l’avenir, à mesure qu’ils s’intègrent davantage dans la finance traditionnelle, selon les notes de synthèse de la réunion publiées mardi. Le comité se concentre sur le rôle de la banque centrale dans le maintien de la stabilité financière.

L’effondrement du stablecoin de Terra en mai et les prêteurs cryptomonnaies, dont Celsius et Babel Finance, ont gelé les retraits ce mois-ci, ont attiré l’attention des régulateurs sur l’industrie des actifs numériques. Cela s’ajoute à plus de 2 billions de dollars de capitalisation boursière qui ont été anéantis sur une période de plusieurs mois.

« Cela a souligné la nécessité de renforcer les cadres réglementaires et d’application de la loi pour faire face à l’évolution des marchés et des activités des actifs cryptomonnaies », a déclaré la banque dans son rapport trimestriel sur la stabilité financière.

Le Trésor a déjà annoncé que la Banque d’Angleterre envisageait d’introduire des pièces stables systémiques dans son régime d’administration spécial, ce qui indique que la banque centrale réglementerait les pièces stables qui sont liées au système financier au sens large. Un stablecoin systémique adossé à un dépôt auprès d’une banque commerciale introduirait « un risque indésirable pour la stabilité financière », selon le rapport.

La Financial Conduct Authority, l’organisme de réglementation du secteur financier du Royaume-Uni, a déclaré qu’elle tiendrait compte de l’effondrement des pièces de monnaie de Terra lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’industrie.

En avril, le Trésor a annoncé qu’il prévoyait de mettre en place un régime de cryptomonnaie et de soumettre les pièces stables aux réglementations de paiement existantes.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul à demander des politiques pour se prémunir contre les risques que pourraient avoir les actifs cryptomonnaies pour la stabilité financière. Le Comité européen du risque systémique, qui est chargé d’assurer la stabilité du système financier dans l’Union européenne, a récemment déclaré qu’il souhaitait établir des normes avec les régulateurs du monde entier pour atténuer les actifs cryptomonnaies qui pourraient avoir un impact sur le système financier.