La vilaine vérité derrière la récente reprise du prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin récupère près de 5% en début de semaine.

Les prix du BTC pourraient tromper les commerçants alors que la reprise s’est produite avec la fermeture des marchés américains.

La force du dollar américain revient et pèse sur le prix du BTC, qui pourrait chuter à 16 020 $.

Le prix du Bitcoin a fait un excellent mouvement de reprise lundi, avec un timide 5% dans les livres et dépassant les creux du week-end dernier. Il s’agit d’une configuration délicate, car les traders pourraient être trompés par l’idée que ce saut dans l’action des prix est le début du rallye. La semaine a commencé avec le jour férié du 4 juillet aux États-Unis, qui a vu le dollar américain inchangé et a donné aux crypto-monnaies une certaine marge de manœuvre car leur principal vent contraire était absent. Aux premières heures de l’Europe mardi, la force de l’USD s’est remise en marche après une journée à la plage et pèse sur la reprise des crypto-monnaies.

Le prix du BTC devrait chuter de 20 % si le dollar américain progresse

Le prix du bitcoin s’est soutenu au cours du week-end, le niveau de 19 036 $ agissant comme une mesure de support, garantissant que les traders avaient un point d’ancrage auquel s’accrocher et commencer à acheter. Cela a entraîné un large mouvement lundi qui a rapporté près de 5% de profit pour les traders BTC. Les États-Unis étant en vacances lundi, les échanges de mardi matin ont vu le dollar américain revenir à la vie après un long week-end et ont commencé à s’échanger là où ils s’étaient arrêtés vendredi, en se renforçant.

Le prix du BTC pourrait voir ses gains s’évaporer grâce à la force du dollar, alors que les liquidités sont réaffectées des crypto-monnaies vers l’USD plus sûr pour résister aux malheurs actuels et aux turbulences inflationnistes sur les marchés mondiaux. Attendez-vous à voir un retour à 19 036 $, avec une pression sur les haussiers pour réduire leurs pertes. Cela déclencherait une vente en spirale, le prix du Bitcoin risquant de chuter vers 16 020 $ et de perdre environ 20 % dans le processus.

Graphique journalier BTC/USD

Avec le mouvement du dollar américain qui arrive si tôt, un recul pourrait se produire une fois que la séance de négociation américaine prendra le relais. Cela indiquerait que les paires USD restituent leurs gains et que les crypto-monnaies bénéficient d’un déjeuner gratuit en obtenant une augmentation de l’action des prix grâce à ce recul du dollar. Traduit en action sur les prix BTC, cela pourrait signifier un test contre 21 969 $ et une éventuelle hausse avec des perspectives de négociation vers 23 878 $.