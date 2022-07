Les « touristes » Bitcoin ont été purgés, seuls les hodlers restent: Glassnode | Cryptomonnaie

Les soi-disant «touristes du marché» fuient Bitcoin (BTC), ne laissant que les investisseurs à long terme détenant et effectuant des transactions dans la principale crypto-monnaie, selon la société d’analyse de blockchain Glassnode.

Dans son rapport du 4 juillet sur la semaine Onchain, les analystes de Glassnode ont déclaré que le mois de juin avait vu Bitcoin connaître l’un de ses mois les moins performants en 11 ans, avec une perte de 37,9 %. Il a ajouté que l’activité sur le réseau Bitcoin est à des niveaux concomitants avec la partie la plus profonde du marché baissier en 2018 et 2019, écrivant :

Le réseau Bitcoin approche d’un état où presque toutes les entités spéculatives et les touristes du marché ont été complètement purgés de l’actif.

Cependant, malgré la purge presque complète des «touristes», Glassnode a noté des niveaux d’accumulation importants, déclarant que les soldes de crevettes – celles détenant moins de 1 BTC, et de baleines – celles avec 1 000 à 5 000 BTC, «augmentaient de manière significative».

Les crevettes, en particulier, considèrent les prix actuels du Bitcoin comme attractifs et les accumulent à un rythme de près de 60 500 BTC par mois, ce qui, selon Glassnode, est « le taux le plus agressif de l’histoire », équivalant à 0,32 % de l’offre de BTC par mois.

Expliquant la purge de ces investisseurs de type touristique, Glassnode a révélé que le nombre d’adresses actives et d’entités a connu une tendance à la baisse depuis novembre 2021, ce qui implique que les investisseurs nouveaux et existants n’interagissent pas avec le réseau.

L’activité des adresses est passée de plus d’un million d’adresses actives quotidiennes en novembre 2021 à environ 870 000 par jour au cours de la semaine dernière. De même, les entités actives, un regroupement de plusieurs adresses détenues par la même personne ou institution, sont maintenant d’environ 244 000 par jour, ce qui, selon Glassnode, se situe autour de «l’extrémité inférieure du canal de« faible activité »typique des marchés baissiers».

« La rétention des HODLers est plus évidente dans cette métrique, car les entités actives ont généralement une tendance latérale, ce qui indique une charge de base stable d’utilisateurs », ont ajouté les analystes.

Source : Glassnode

La croissance des nouvelles entités a également plongé au plus bas depuis le marché baissier de 2018 à 2019, la base d’utilisateurs de Bitcoin atteignant 7 000 nouvelles entités nettes quotidiennes.

Le nombre de transactions reste «stable et latéral», ce qui indique un manque de nouvelle demande, mais indique également que les détenteurs sont retenus malgré les conditions du marché.

« On peut voir que la demande transactionnelle se déplace latéralement dans tout le corps principal de l’traders », – Glassnode

Convaincu de son point de vue, Glassnode a conclu que le nombre d’adresses avec un solde non nul, celles qui détiennent au moins du Bitcoin, continue d’atteindre des sommets historiques et se situe actuellement à plus de 42,3 millions d’adresses.

Les marchés baissiers passés ont vu une purge des portefeuilles lorsque le prix du Bitcoin s’est effondré. Pourtant, avec cette métrique indiquant le contraire, Glassnode dit qu’il montre un « niveau croissant de résolution parmi le participant Bitcoin moyen ».