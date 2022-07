La peur sur le marché de la cryptomonnaie s’éloigne | Cryptomonnaie

Le bitcoin a augmenté lundi, terminant la journée à environ 19 800 dollars. La reprise se poursuit mardi matin, portant le taux de change à 20 300 et ajoutant 6,4 % au cours des dernières 24 heures. Ethereum a ajouté 9,8% à 1160 $, tandis que les autres altcoins du top dix ont gagné entre 2,7% (XRP) et 9,8% (Solana). La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a augmenté de 6 % du jour au lendemain pour atteindre 917 milliards de dollars.

L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie a augmenté de 5 points à 19 mardi, le plus haut niveau depuis le 7 mai, près de la limite supérieure du territoire de la « peur extrême ». Les traders ont profité d’un week-end américain où le marché boursier ne se négociait pas pour acheter. De plus, les échanges asiatiques sont également modérément positifs, ce qui ajoute à l’optimisme des acteurs du commerce de détail.

Selon CoinShares, les entrées de capitaux dans les fonds cryptomonnaies la semaine dernière se sont élevées à 64 millions de dollars, la majeure partie provenant de fonds permettant des shorts sur le bitcoin (51 millions de dollars). Les entreprises liées à la crypto-monnaie ont dû repousser les attaques d’informations indiquant des problèmes.

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, par exemple, a démenti les rumeurs de problèmes avec le stablecoin USDC. Le PDG de la plateforme de trading KuCoin, Johny Lyu, a démenti les rumeurs d’un possible défaut de change et a assuré que la plateforme n’avait rien à voir avec LUNA ou Three Arrows Capital.

Le vétéran du marché, Peter Brandt, a déclaré que l’USDT n’avait pas sa place dans le système financier et que le stablecoin mourrait bientôt. La plateforme de prêt et de négociation de crypto-monnaie basée à Singapour Vauld, qui cible le marché indien, a annoncé qu’elle suspendait les retraits en raison de la volatilité du marché.

Les développeurs du projet de finance décentralisée (DeFi) basé sur la blockchain de Solana, Crema Finance, ont suspendu toutes les opérations en raison d’un piratage. Dans un tel contexte, la croissance du marché de la cryptomonnaie ressemble à l’intention du commerce de détail «d’acheter quand il y a du sang dans les rues». Cependant, à ce stade où l’on ne voit que de timides tentatives de croissance, il serait trop tôt pour parler de confirmation d’une tendance baissière brisée.