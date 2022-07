Pourquoi le prix d’ApeCoin ne fera plus le singe | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin fait de grands mouvements alors qu’il dépasse une ligne de tendance à la baisse vieille de deux mois, suggérant une résurgence haussière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 20 % après une nouvelle confirmation.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 4,28 $ invalidera cette perspective haussière pour l’APE.

Le prix ApeCoin montre qu’il est prêt pour plus de gains après des mois de consolidation. Ce mouvement, bien que haussier, a besoin d’une autre cassure de support pour lancer le rallye potentiel de l’APE.

Le prix ApeCoin prêt pour plus de gains

Le prix d’ApeCoin a augmenté de 13 % au cours des dernières 24 heures et montre des signes indiquant qu’il souhaite augmenter. La récente hausse a poussé l’APE à dépasser une ligne de tendance à la baisse de deux mois, indiquant que les haussiers sont de retour.

Cependant, le voyage vers le nord n’est pas une promenade de santé car le prix de l’ApeCoin devra surmonter la barrière de résistance immédiate à 5,02 $. Ce niveau est essentiel pour déclencher une nouvelle tendance haussière pour l’APE. La suppression de cet obstacle permettra aux teneurs de marché de pousser l’altcoin au-dessus de 5,59 $ pour collecter la liquidité restant au-dessus des sommets égaux.

Ce nouveau test ou balayage est le premier point de repos pour le prix ApeCoin. Si la dynamique haussière persiste, il y a une forte probabilité que l’APE continue sur sa trajectoire et reteste le niveau de résistance de 6,09 $. Au total, cette accélération constituerait une ascension de 20 % et est probablement là où la hausse à court terme est plafonnée pour l’altcoin.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières du prix d’ApeCoin, les investisseurs doivent noter que la tendance haussière dépend fortement d’une cassure au-dessus de l’obstacle de 5,02 $. Même après cela, rien ne garantit que la tendance haussière s’étendra au-delà de 5,59 $.

De plus, si le prix du Bitcoin chute avant que l’APE n’atteigne la barrière de 5,02 $, cela pourrait annuler le travail acharné des traders. Le pire scénario serait que le prix d’ApeCoin produise un chandelier de quatre heures proche de 4,28 $ ; cette évolution créera un plus bas plus bas par rapport aux plus bas oscillants formés après le 25 juin et invalidera donc cette perspective haussière.

Dans un tel cas, APE.pourrait chuter de 13 % à 3,78 $ pour trouver un niveau de support stable.