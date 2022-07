La deuxième fois est-elle le charme de la cassure des prix XTZ de Tezos? | Cryptomonnaie

Le prix XTZ présente un front haussier mais est sur le point d’être testé.

Si les traders parviennent à dépasser 1,62 $, les chances de passer à 1,78 $ s’améliorent considérablement.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 1,33 $ invalidera la thèse haussière de Tezos.

Le prix XTZ est bloqué entre un plancher de support et une barrière de résistance depuis la mi-juin. Tezos est à un point d’inflexion et pourrait bientôt décider de son sort.

Le prix XTZ prêt pour un mouvement volatil

Le prix XTZ a atteint un creux le 18 juin à 1,19 $ et a commencé à produire des hauts et des bas plus élevés comme indiqué dans le graphique ci-dessous. Cependant, la hausse a été plafonnée à 1,62 $, ce qui a empêché l’altcoin de remonter plus haut.

En conséquence, le prix XTZ est revenu sur la ligne de tendance positive et a rebondi. Ce rebond a fait grimper Tezos de 16 % et devrait encore progresser de 5 % avant d’atteindre à nouveau l’obstacle de 1,62 $.

Ici, les traders feront face à un test qui évaluera leur courage; un chandelier de quatre heures clôturé au-dessus de 1,62 $ signalera une cassure. Dans un tel cas, le prix XTZ pourrait remonter de 10 % pour retester l’obstacle de 1,78 $. Cependant, un échec à le faire pourrait ramener l’altcoin dans la fourchette pour produire un plus bas plus élevé à environ 1,40 $. Les traders peuvent réessayer à partir d’ici.

Graphique XTZ/USDT sur 4 heures

Alors que les choses favorisent les haussiers, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la ligne de tendance à la baisse. Un échec à rester au-dessus de ce support indiquera la faiblesse des haussiers. Dans un tel cas, le prix XTZ revisitera le plancher de support de 1,33 $, où les acheteurs ont une autre chance de revenir.

Cependant, une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 1,33 $ invalidera la thèse haussière de Tezos. Dans un tel cas, le prix XTZ pourrait revoir le niveau psychologique de 1 $ ou le plancher de support de 0,95 $.