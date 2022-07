First Mover Asia : Bitcoin rebondit au-delà de 20 000 $ ; La révolution chinoise de la blockchain manque de données en chaîne | Cryptomonnaie

Ether et la plupart des autres altcoins majeurs regagnent le terrain qu’ils avaient perdu lors du ralentissement de la semaine dernière ; Les entreprises chinoises ne semblent pas convaincues par la technologie blockchain.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin gagne du terrain en oscillant juste au-dessus de 20 000 $.

Insights : la révolution de la blockchain en Chine n’est peut-être pas si révolutionnaire.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 244 $ + 5 %

Éther (ETH) : 1 152 $ + 7,3 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS avalanche AVAX +3,7% Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA +3,5% Divertissement Solana SOL +1,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA −3,3 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −0,9 % Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP −0,3 % Devise

Bitcoin gagne du terrain mais reste inférieur à 20 000 $

Un jour de feux d’artifice et de bombardement aux États-Unis, la crypto avait aussi un peu à célébrer.

Bitcoin est repassé au-dessus du seuil de 20 000 $ qui constitue un point d’observation psychologique depuis le début de l’été pour les investisseurs mesurant la durée du marché baissier actuel. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 300 $, en hausse de 5 % au cours des dernières 24 heures. Le bitcoin a chuté en dessous de 19 000 dollars à un moment donné la semaine dernière avant de regagner du terrain lors d’un rassemblement vendredi.

Ether a augmenté encore plus dans les échanges de lundi avec plusieurs autres altcoins majeurs, les investisseurs semblant plus réceptifs au risque. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière changeait de mains à plus de 1 150 $, soit un gain de près de 8 % par rapport à la veille. Parmi les autres cryptos majeurs, SOL et SAND ont bondi de plus de 9% et 8%, respectivement.

L’indice crypto Fear & Greed est resté coincé dans un territoire de peur extrême alors que l’industrie a absorbé ses derniers coups corporels, et les analystes sont restés abattus sur les prix pendant au moins à court terme, à défaut de preuves convaincantes que l’inflation est sous contrôle et que l’économie mondiale ne le sera pas. tomber en récession. Le bitcoin et l’éther ont perdu plus de 5% et 6% de leurs sommets du début de la semaine dernière, et la plupart des autres cryptos sont également bien dans le rouge au cours de la même période.

« Bitcoin a été sous pression pendant presque toute la semaine dernière », a écrit Alex Kuptsikevich, analyste principal du marché chez FxPro, dans un e-mail. « Un bref rebond en début de journée le 1er juillet était plus probablement dû à une excitation émotionnelle du début d’une nouvelle période (mois, trimestre, semestre) plutôt qu’à des changements fondamentaux de la situation. »

Faiblesse du prix de l’éther

La faiblesse des prix de l’ETH se poursuit alors que « The Merge, qui verra le réseau passer d’une plate-forme de preuve de travail à une plate-forme de preuve de participation, approche rapidement. Le trading était léger alors que les États-Unis célébraient leur fête de l’indépendance. respect des vacances, mais les indices européens étaient en hausse avec le Stoxx Europe 600 en hausse de 0,5% lundi.

Certes, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a récemment qualifié l’hiver crypto de bon moment pour acheter du bitcoin pour les investisseurs qui peuvent attendre le prochain marché haussier. Et une enquête de Mastercard a rapporté que plus de 51% des Latino-Américains ont effectué au moins une transaction avec des crypto-monnaies entre mars et avril de cette année.

Mais l’industrie, la cascade de mauvaises nouvelles s’est poursuivie avec le dépôt de bilan du fonds spéculatif cryptomonnaie Three Arrows Capital vendredi soir après des semaines de spéculations selon lesquelles il était fonctionnellement insolvable; Le prêteur crypto américano-israélien, Celsuis, a licencié quelque 150 employés au cours du week-end alors qu’il luttait contre une crise financière qui l’a vu arrêter les retraits de clients le mois dernier ; plateforme de prêt cryptomonnaie CoinLoan limitant la taille des retraits ; et un autre prêteur crypto, Vauld, basé à Singapour, suspendant tous les retraits, échanges et dépôts sur sa plate-forme alors qu’il examine les options de restructuration.

Contexte économique difficile

Kuptsikevich a noté le contexte économique troublé qui devrait continuer à tourmenter les marchés de la cryptomonnaie.

« La situation mondiale reste baissière car les marchés boursiers ne laissent entrevoir aucun resserrement des conditions financières par les banques centrales », a écrit Kuptsikevich. « Sur les graphiques hebdomadaires, le BTCUSD reste en dessous de la moyenne sur 200 semaines, après avoir échoué une timide tentative de grimper plus haut la semaine dernière. »

Marchés

S&P 500 : 3 825 + 1 %

DJIA : 31 097 +1%

Nasdaq : 11 127 +0,9%

Or : 1 808 $ + 0,02 %

Connaissances

La révolution de la blockchain en Chine pourrait échouer

La technologie de la blockchain est une priorité nationale pour Pékin, ayant été identifiée comme une opportunité importante qui doit être saisie en 2019 par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et mentionnée comme un pilier technologique clé du plan politique quinquennal de la Chine en 2021. .

« Nous devons considérer la blockchain comme une percée importante pour l’innovation indépendante des technologies de base », a déclaré Xi, décrivant la politique du gouvernement visant à intégrer la technologie dans le tissu informatique de la bureaucratie dans son ensemble.

Et avec cela est venu le Blockchain Service Network (BSN), un programme d’infrastructure soutenu par l’État qui permettrait aux développeurs d’entreprise d’assembler et de développer du code pour créer des applications basées sur la blockchain avec une relative facilité.

Bien sûr, ce n’est pas une véritable blockchain en soi. Il s’agit d’une version stérilisée de celle appelée « chaîne de blocs autorisée ». Aucune entreprise ou gouvernement, en Chine ou ailleurs, ne souhaite que ses données clés se trouvent dans un État décentralisé qu’il ne peut pas contrôler.

Comme le South China Morning Post l’a rapporté cette semaine, la Chine abrite près de 1 800 sociétés de services blockchain qui prétendent être intégrées dans la plupart des secteurs de l’économie et de la bureaucratie.

Les entreprises ne sont pas convaincues

Il y a cependant un problème : en dehors de la Chine, les entreprises ont réalisé que la blockchain d’entreprise est assez inutile. Comme CoinDesk l’a signalé au début de 2021, IBM, qui est effectivement synonyme d’informatique d’entreprise, a démantelé son équipe blockchain. Peu de temps après, Microsoft a interrompu son service Blockchain sur le cloud Azure. La Food and Drug Administration, qui vantait autrefois la blockchain comme faisant partie d’une « ère plus intelligente de la sécurité alimentaire », a abandonné l’initiative.

La société d’études de marché sur les technologies Gartner a noté dans ses prédictions de cycle de battage médiatique pour 2021 que « les projets de blockchain d’entreprise autorisés réussis sont rares ».

Alors que des choses comme la finance décentralisée, les paiements et la tokenisation ont tous un certain attrait, Gartner a déclaré que la blockchain d’entreprise est bloquée parce que « la plupart des utilisateurs sont bloqués en essayant d’aligner les cas d’utilisation sur la technologie ».

« La valeur de la blockchain autorisée est difficile à comprendre car elle ne met pas en œuvre l’aspect le plus révolutionnaire des blockchains publiques – c’est-à-dire la minimisation de la confiance et l’élimination de l’autorité centrale, obtenues via un consensus décentralisé », a écrit Gartner dans un autre article sur le sujet.

Des incitations

Dans le cas de la Chine, les entreprises redoublent d’efforts sur la blockchain en raison des nombreuses incitations disponibles, telles qu’un fonds de subvention de 140 millions de dollars à Guangzhou – l’utilité réelle de la technologie soit maudite. Si le gouvernement pense que la technologie aidera ses ambitions hégémoniques et veut y injecter de l’argent, les entreprises seront heureuses d’obliger et de jouer le jeu.

Surtout s’ils peuvent tirer parti de cela avec des investisseurs pour accélérer un cycle de financement. À une certaine époque, la Chine abritait près de 35 000 sociétés de blockchain selon les données d’enregistrement des sociétés accessibles au public. Bien sûr, beaucoup d’entreprises se sont lancées en ajoutant la blockchain à leur nom pour accéder aux subventions de développement, ainsi qu’aux fraudes pures et simples. Ce nombre, selon le rapport du SCMP cette semaine, est tombé à environ 1 800, de sorte que le troupeau a été éclairci.

Mais encore, on peut se demander ce que font exactement ces 1 800 entreprises. Les données en chaîne sont essentielles pour vérifier toute réclamation impliquant la blockchain. Mais avec ces chaînes autorisées, il est impossible d’utiliser un explorateur de blocs pour inspecter les données et vérifier les revendications de volume de données, ce qui est un locataire central pour la « machine de confiance » qu’est la blockchain.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Jibun Bank Services PMI (juin)

09h45 HKT/SGT(UTC) : Caixin (Chine) Services PMI (juin)