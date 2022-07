Le prix AVAX d’Avalanche est terminé à moins que cela ne se produise | Cryptomonnaie

Le prix AVAX d’Avalanche revient à un niveau clé de Fibonacci.

Le prix AVAX fait face à la résistance des moyennes mobiles simples à 8 et 21 jours.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 27 $.

Le prix AVAX d’Avalanche pourrait subir une autre baisse cataclysmique. Être un acheteur précoce pourrait être problématique.

Le prix AVAX d’Avalanche a besoin de plus de preuves haussières

Le prix AVAX d’Avalanche montre des signes d’optimisme au milieu de la baisse brutale que connaissent les investisseurs. Le 4 juillet 2022, le prix AVAX est revenu avec succès à un niveau clé de Fibonacci de 61,8 % (entourant le plus bas mensuel de juin de 13,71 $ et un plus haut mensuel de 22,05 $) à 17,41 $. Cependant, les traders qui envisagent une entrée longue sur la base de la récente action haussière des prix doivent se méfier du fait que les moyennes mobiles simples (SMA) sur 8 et 21 jours se situent également dans le même voisinage du prix AVAX actuel à 17,49 $. Les SMA créent une résistance baissière supplémentaire que les haussiers devront surmonter ; De plus, un croisement baissier pourrait résulter de la collision congestive des SMA et entraîner une baisse de 25 % à 13 $.

Le prix AVAX confond également l’idée d’une prudence nécessaire sur l’indice de force relative. Jusqu’à présent, il n’y a pas de divergence haussière dans la hausse de la tendance haussière qui considère le comportement du marché AVAX comme correctif plutôt qu’impulsif. Ainsi, la tendance baissière reste entièrement intacte jusqu’à ce que de nouvelles preuves haussières soient fournies. De plus, une vente au niveau des prix de 10 $ pourrait inciter l’indicateur RSI à créer la divergence ou le signal de double fond qui

Graphique AVAX/USDT sur 2 jours

La première invalidation de la tendance baissière pourrait être une brèche au-dessus de 27 $. Si les haussiers peuvent franchir cette limite, ils pourraient être en mesure de grimper jusqu’à 50 $, ce qui entraînerait une augmentation de 190 % par rapport au prix AVAX actuel.