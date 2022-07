Pourquoi être un acheteur précoce du prix Solana n’est pas nécessaire | Cryptomonnaie

Le prix de Solana continue d’imprimer des bougies d’indécision sur le graphique de 2 jours.

Le prix SOL montre des signaux de profil de volume qui suscitent la réflexion.

L’invalidation de la tendance baissière reste une brèche au-dessus de 60 $.

Le prix de Solana, du point de vue du risque à la récompense, n’est pas un actif numérique favorable dans lequel investir. Voici ce que Solana doit faire pour modifier le récit baissier.

Le prix de Solana est un marché de charognards

Le prix de Solana est l’un des graphiques à considérer d’un point de vue académique, mais reste défavorable au trading à court terme. Il est assez incertain où le prix SOL veut aller ensuite.

Faisons un récapitulatif. Depuis des sommets historiques à 258 $, le prix de Solana a baissé de 88 % et se négocie actuellement à 34,50 $. Le jeton de contrat intelligent centralisé a subi une forte baisse de type vague 3, qui est le scénario le plus difficile et le plus risqué pour appeler un creux du marché. Le graphique sur 2 jours contredit cette idée car des chandeliers indécis consécutifs ont été établis, montrant une consolidation sans représailles des haussiers qui peuvent ou non être sur le marché.

Le scalping à contre-tendance d’une forte baisse peut être gratifiant mais, en même temps, extrêmement dangereux pour son portefeuille. La théorie des manuels d’Elliot Wave suggère d’attendre une rupture d’une vague de rallyes en baisse 4 pour confirmer quand une tendance à la baisse pourrait être terminée. La vague 4 précédente est à 60 $, ce qui laisse un potentiel de hausse de 70 % pour les transactions haussières à contre-tendance. Mais sur la base de la nature des baisses précédentes, le prix du SOL pourrait anéantir tout gain à court terme en un clin d’œil inattendu.

Graphique SOL/USDT sur 2 jours (les fractales des vagues proviennent également du graphique sur 2 jours)

Le prix de Solana a montré des modèles de volume anormaux sur les graphiques quotidiens et mensuels. Il ne fait aucun doute que le prix SOL se prépare pour un mouvement puissant. Mais, comme la vague 4 à 60 $ n’a pas encore été franchie, cette thèse restera baissière. Des objectifs baissiers de 20 $ et 15 $ restent hautement possibles pour le prix de Solana dans les mois à venir, à moins que la rupture ne se produise.

Cependant, une rupture de 60 $ pourrait créer un marché haussier pour le prix de Solana avec des cibles dans les zones de 175 $ et 200 $ pour une augmentation pouvant atteindre 500 % par rapport au prix actuel de Solana. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’être un taureau précoce récupérant 20 à 30% de mouvements. Attendez que la vague 4 soit violée, un rallye et un recul qualifiable. Ce scénario créera un marché favorable avec de nombreuses opportunités haussières pour les traders, les scalpers et les investisseurs.