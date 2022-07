Pourquoi la baisse des frais de gaz est super haussière pour le prix Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum affiche des frais de gaz historiquement bas.

Le prix des ETH montre un rebond à un niveau critique de Fibonacci.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 878 $.

Le prix Ethereum pourrait atteindre la moyenne mobile de 200 semaines à 1 200 $ et plus encore. Voici les facteurs à garder à l’esprit.

Le prix Ethereum pourrait commencer à pomper

Le prix d’Ethereum montre des signaux subtils qu’un rallye haussier pourrait être en cours. Le 4 juillet 2022, les traders se battent au coude à coude pour tenir bon au milieu de l’assaut baissier qui a submergé le prix de l’ETH en dessous de 1 100 $ tout au long du week-end. Le prix d’Ethereum a brièvement franchi la barrière de 1 100 $ lundi matin pour atteindre un sommet à 1 117 $ avant qu’un rallye de prise de bénéfices ne commence à renvoyer l’ETH au prix actuel de 1 080 $.

Les récentes tentatives du prix Ethereum de remonter plus haut surviennent à un moment optimiste sur le marché. Le jeton de contrat intelligent décentralisé a récemment connu les frais de gaz les plus bas sur le réseau depuis 2020. C’est un événement assez excitant car les développeurs Ethereum et les participants de la communauté DEFI ont désormais une fenêtre d’opportunité pour s’engager avec des protocoles de financement décentralisés à un prix réduit. Il a été notoirement soutenu que le seul défaut d’Ethereum était des frais irréalistes pour les participants de tous les jours. Pourtant, les frais historiquement bas du réseau pourraient désormais catalyser un afflux d’utilisateurs et de nouveaux capitaux dans les semaines à venir.

Graphique ETH/USDT sur 30 minutes

D’un point de vue technique, le prix Ethereum a montré de la force après avoir retesté les niveaux de Fibonacci de 50 % et 61,8 % (du passage du plus bas mensuel de juin à 881 $ au plus haut à 1 237 $). Si la tendance haussière est réelle, le prix des ETH devrait connaître un rallye sans friction dans la moyenne mobile sur 200 semaines à 1 200 $ avant qu’une consolidation de la prise de bénéfices ne se produise. L’invalidation de la tendance haussière proviendrait d’une rupture en dessous de 878 $. Si les baissiers parviennent à franchir ce niveau, attendez-vous à une baisse supplémentaire tout au long du mois de juillet, avec 750 $ comme cible probable, ce qui entraînera une baisse de 33 % par rapport au niveau actuel des prix d’Ethereum.