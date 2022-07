Shytoshi Kusama tease ShibArmy, voici à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Le développeur principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, tease ShibArmy avec un tweet énigmatique.

Crypto Twitter spécule sur des mises à jour sur Shibarium, Shiba Games, ShibaSwap ou un nouveau mécanisme de gravure pour le Dogecoin-killer.

Les analystes soupçonnent SHIB de liquider les haussiers avec son inversion de tendance baissière.

Le chef de projet Shiba Inu, Shytoshi Kusama, est réapparu sur Twitter avec un tweet énigmatique, après une pause de quinze jours. La mystérieuse disparition du fondateur de Shiba Inu, Ryoshi, avait braqué les projecteurs sur Shytoshi Kusama, le développeur principal.

Lisez aussi: Trois facteurs derrière le prix du Shiba Inu qui peuvent déclencher un mouvement important

Un développeur de Shiba Inu publie un mystérieux tweet

Shytoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, a fait un retour sur Twitter avec un tweet énigmatique,

Aujourd’hui j’écris. Demain, j’aurai BEAUCOUP de choses à dire #Shibarmy.

Kusama s’adresse à la ShibArmy, la communauté des détenteurs de pièces Shiba Inu, dans son tweet, taquinant une annonce majeure dans le projet bientôt.

Aujourd’hui j’écris. Demain j’aurai BEAUCOUP de choses à dire #Shibarme. — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) 3 juillet 2022

L’écosystème Shiba Inu a quelques projets en cours de développement. Le créateur Ryoshi avait lancé le développement de Shibarium, une solution de mise à l’échelle de couche 2, et de Shiba Games sous sa direction. Depuis la disparition de Ryoshi, il y a eu des mises à jour cohérentes dans l’écosystème de la pièce meme.

Avant le récent tweet, Kusama a affirmé que le développement des projets Shiba Inu se déroule bien et que la communauté peut s’attendre à une annonce passionnante dans les prochaines semaines. ShibArmy pense que Kusama pourrait révéler une mise à jour clé sur le développement de Shibarium ou une date de sortie pour la solution de mise à l’échelle de la couche 2.

La Unification Foundation a déclaré à ShibArmy dans un article de blog le 24 juin que la phase bêta de Shibarium serait lancée au troisième trimestre 2022. Shibarium est la clé de l’écosystème Shiba Inu et les détenteurs de SHIB car le lancement de la solution de couche 2 alimenterait le développement d’applications dans le réseau du meme coin.

Le lancement de Shibarium pourrait réduire considérablement les coûts de transaction et le temps nécessaire pour traiter les transactions dans l’écosystème Shiba Inu.

Kusama tease la mise à jour de ShibaSwap ?

ShibaSwap a été lancé en juillet 2021, puisque l’échange décentralisé de Shiba Inu approche à grands pas de son anniversaire, il est probable que Kusama pourrait partager une mise à jour sur le DEX.

L’échange décentralisé natif de l’écosystème Shiba Inu est devenu un élément de base de SHIB et fournit plusieurs fonctions telles que l’échange de jetons et les pools de liquidités, le jalonnement, la gouvernance et un marché de jetons non fongibles (NFT) « Shiboshis ».

Shiba Inu franchit les étapes de la brûlure, le mécanisme pourrait changer ?

Shibburn, le portail qui offre des informations sur la mise en œuvre de le burning à Shiba Inu, a révélé que SHIB a récemment franchi le cap des 410 000 milliards de jetons brûlés. Avec la brûlure massive de Shiba Inu, la ShibArmy s’attend à ce qu’un changement dans le mécanisme de gravure accélère l’acte de retrait permanent des jetons SHIB de la circulation.

Plus de 41% de l’offre en circulation de Shiba Inu a été définitivement détruite, tandis que le reste est en circulation ou jalonné sur ShibaSwap. Un changement dans le mécanisme de gravure pourrait aider SHIB à accélérer le rythme et à détruire davantage de jetons, contribuant ainsi à une augmentation de la valeur des Shiba Inu détenus par la communauté.

Les analystes prédisent une baisse du prix du Shiba Inu

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, pense que le prix du Shiba Inu pourrait décevoir les traders alors que la pièce meme commence sa tendance à la baisse. Le prix du Shiba Inu a récemment récupéré ses pertes des quatorze derniers jours, mais il est probable que les traders prendront le dessus sur le tueur de Dogecoin.

L’écart de juste valeur de Shiba Inu s’étend de 0,0000082 $ à 0,0000093 $. L’analyste pense qu’il y a une probabilité de vente de panique à Shiba Inu et que la pièce meme pourrait éventuellement tomber plus bas que son FVG.