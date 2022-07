Regardez cet élément pour identifier la prochaine jambe inférieure dans l’action des prix MATIC | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon voit l’action des prix être soutenue pour la troisième semaine.

MATIC s’abstient de faire de nouveaux plus bas pour le moment, mais les haussiers doivent agir avec prudence.

Attendez-vous à voir une baisse de 32 % se produire une fois que l’élément technique de soutien se brisera.

Le prix Polygon (MATIC) tente de se détourner de son point bas de 2022 à 0,319 $ et les traders se préparent à une éventuelle hausse. Bien qu’un rallye soit accordé dans un environnement de marché typique, le contexte actuel suggère le contraire, car les marchés sont toujours sous la pression des problèmes d’inflation, des craintes de récession et des conditions de marché plus strictes dans lesquelles les traders opèrent. L’action actuelle des prix est susceptible de respecter le récit global, entraînant donc une autre jambe plus basse vers 0,30 $.

Le prix MATIC toujours mis en place pour une baisse de 32%

Le prix du Polygon se consolide ce matin lors de la session ASIA PAC et européenne à un niveau critique pour l’action des prix à 0,450 $. Ce niveau soutient l’action des prix pour le quatrième jour de bourse consécutif. De plus, la ligne de tendance du rallye à court terme actuel se croise au même niveau, fournissant un soutien supplémentaire au prix MATIC. Cela suggère que des achats importants doivent avoir lieu actuellement, car il s’agit probablement d’un niveau irrésistible pour que les haussiers ouvrent des positions longues.

Le prix MATIC devra être négocié avec prudence, car le récit global est toujours baissier. Une fois la ligne de tendance cassée, attendez-vous à une détérioration rapide de l’action des prix et à une chute vers 0,300 $, le niveau de support mensuel S1 venant empêcher une nouvelle baisse vers 0,269 $. Intrinsèquement, MATIC pourrait encore baisser de 32% supplémentaires avec les éléments de risque actuels en jeu.

Graphique journalier MATIC/USD

Comme mentionné dans le premier paragraphe, le rallye pourrait se poursuivre vers un nouveau test du pivot mensuel autour de 0,490 $. Une autre jambe plus élevée à partir de là transformerait le rallye en un triangle haussier et testerait 0,545 $, avec le SMA à 55 jours à proximité du plafonnement des prix. Mais il faut souligner que ce rallye devra être négocié avec une extrême prudence et un stop loss serré, car une fois que cette ligne de tendance ascendante se cassera, il déclenchera un plongeon meurtrier vers le sud.