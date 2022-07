Les comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique piratés par des escrocs crypto

Facepalm : Voir des comptes de réseaux sociaux piratés pour promouvoir des escroqueries cryptomonnaies n’est pas quelque chose de nouveau, mais il est assez surprenant de constater que le bras militaire d’un pays est victime d’une telle chose. Malheureusement pour l’armée britannique, c’est la position dans laquelle elle s’est retrouvée après que les chaînes YouTube et Twitter de la branche aient été compromises.

Dans un communiqué publié hier sur Twitter, le bureau de presse du ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il était au courant d’une violation des comptes Twitter et YouTube de l’armée et qu’il enquêtait sur l’affaire. « Nous prenons la sécurité de l’information très au sérieux et résolvons le problème. Tant que l’enquête n’est pas terminée, il serait inapproprié de commenter davantage », écrit-il.

Nous avons connaissance d’une violation des comptes Twitter et YouTube de l’armée et une enquête est en cours. L’armée prend la sécurité de l’information très au sérieux et résout le problème. Tant que leur enquête n’est pas terminée, il serait inapproprié de commenter davantage. — Bureau de presse du ministère de la Défense (@DefenceHQPress) 3 juillet 2022

Les pirates qui ont pris le contrôle du compte Twitter ont changé le nom, la biographie et la photo de couverture. La biographie disait: « Le clan metavesto n ° 1 sur la chaîne ETH avec une expérience de plusieurs milliards de dollars. Propulsé par @chaintchlabs. »

Les auteurs ont changé le tweet épinglé en un tweet lié à un faux site Web de frappe NFT et ont retweeté divers cadeaux NFT et autres messages non fongibles liés aux jetons.

avec l’aimable autorisation de The Guardian

Selon The Verge, la chaîne YouTube de l’armée a également été piratée. Toutes les vidéos ont été supprimées et le nom et le logo ont été modifiés pour correspondre à ceux de la société d’investissement légitime Ark Invest, qui n’a en aucun cas été impliquée dans l’infraction. Des vidéos d’anciens flux en direct mettant en vedette l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le PDG de Tesla, Elon Musk, qui faisaient partie de la conférence The B Word organisée par Ark Invest en juin dernier, ont été téléchargées avec des superpositions liées à des escroqueries cryptomonnaies. La même technique a été utilisée en mai, rapportant aux escrocs 1,3 million de dollars en 24 heures.

Une fois que l’armée a repris le contrôle des comptes, elle a publié : « Excuses pour l’interruption temporaire de notre flux. Nous allons mener une enquête complète et tirer les leçons de cet incident. Merci de nous avoir suivis et le service normal va maintenant reprendre. »

L’un des détournements de crypto-escroquerie les plus célèbres a eu lieu en juillet 2020, lorsque les comptes Twitter de Barack Obama, Joe Biden, Apple, Bill Gates, Kanye West, Jeff Bezos et d’autres (plus de 130) ont été repris. Les pirates ont promis que si quelqu’un leur envoyait du Bitcoin, ils en renverraient le double – beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Plusieurs personnes ont ensuite été arrêtées en lien avec l’incident.