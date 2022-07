Vauld suspend les retraits dans un contexte d’incertitude crypto croissante | Cryptomonnaie

Vauld, une plateforme de prêt et d’échange de crypto, a interrompu toutes ses opérations, y compris les échanges, les dépôts et les retraits.

L’entreprise a embauché des conseillers pour l’aider à relever les défis d’une éventuelle restructuration.

Changpeng Zhao de Binance condamne les actions de Vauld et dit à 6,5 millions d’abonnés sur le crypto Twitter d’éviter les plateformes qui nécessitent un financement VC.

Vauld est soutenu par les poids lourds de la cryptomonnaie Valar Ventures de Peter Thiel, Coinbase Ventures et Pantera Capital.

Vauld, une plateforme de prêt et d’échange de crypto, a suspendu ses transactions, dépôts et retraits avec effet immédiat, d’une manière qui rappelle Celsius. La plate-forme de cryptomonnaie basée à Singapour navigue sur des « défis financiers » avec le soutien de ses investisseurs et conseillers.

Les retraits de Vauld se sont brusquement arrêtés, avant la restructuration

Vauld a pris une mesure de précaution sur le marché baissier de la cryptomonnaie, interrompant ses échanges, ses dépôts et ses retraits et invitant les conseillers à entamer la restructuration. La startup de prêt et d’échange de crypto, basée à Singapour, a annoncé qu’elle faisait face à des « défis financiers » dans le ralentissement actuel du marché après que les clients ont retiré 198 millions de dollars dans la capitale depuis le 12 juin 2022.

La société de trois ans est soutenue par les poids lourds de la cryptomonnaie, Valar Ventures de Peter Thiel, Coinbase Ventures et Pantera Capital, entre autres. Vauld a récemment levé 27,5 millions de dollars de financement et explore actuellement les options de restructuration.

Darshan Bathija, fondateur et directeur général de Vauld, a révélé que Vauld avait engagé Kroll, une société américaine d’enquête et de conseil en risques, pour relever les défis auxquels elle est confrontée avec les retraits croissants et le marché baissier de la cryptomonnaie. Cyril Amarchand Mangaldas et Rajah & Tann sont les conseillers juridiques de Vault pour l’Inde et Singapour.

Bathija a écrit dans un article de blog,

Nous cherchons à faire comprendre aux clients de la plate-forme Vauld que nous ne serons pas en mesure de traiter toute demande ou instruction nouvelle ou supplémentaire à cet égard. Des dispositions spécifiques seront prises pour les dépôts des clients qui pourraient être nécessaires pour certains clients afin de répondre aux appels de marge liés aux prêts garantis.

La société n’a confirmé aucun investissement dans Celsius et Three Arrows Capital et a affirmé que Vauld restait liquide malgré des conditions de marché défavorables. De plus, Vauld avait honoré les retraits avant l’annonce du 4 juillet 2022 et assuré à la communauté qu’il continuerait à le faire à l’avenir.

Vauld est frappé par une crise due à la combinaison de la volatilité du marché de la cryptomonnaie, des difficultés financières de ses partenaires commerciaux et des retraits rapides des clients. L’implosion de TerraUSD et l’effondrement de Celsius et de Three Arrow’s Capital ont aggravé les malheurs de Vauld en alimentant une accélération du rythme des retraits de la plateforme d’échange et de prêt.

On ne sait pas actuellement combien d’utilisateurs Vauld dessert et quelles dispositions l’entreprise prendra pour les clients qui doivent répondre à leurs appels de marge.

Les influenceurs crypto condamnent la stratégie de Vault

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a fait part de ses inquiétudes pour les utilisateurs de Vauld. Le PDG de Binance a averti ses 6,5 millions d’abonnés d’être prudents lorsqu’ils utilisent des plateformes nécessitant un financement VC.

Zhao a révélé qu’il y a quelques exceptions à la règle ci-dessus ; cependant, le plus souvent, les entreprises soutenues par le capital-risque n’ont pas encore de véritable modèle commercial.

Avis impopulaire : attention aux plateformes qui nécessitent un financement VC, elles n’ont souvent pas encore de véritable business model. (sur la généralisation, il y a bien sûr des exceptions) https://t.co/lI1pvdPdKr – CZ Binance (@cz_binance) 4 juillet 2022

@NFTherder, un analyste pseudonyme en chaîne, a averti la crypto Twitter de déplacer leurs crypto-monnaies vers des portefeuilles qu’ils possèdent et de les retirer des échanges et des plateformes centralisés.