Comment le prix Dogecoin peut réagir alors qu’Uber Eats ajoute les paiements DOGE | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin surmonte un niveau de support à court terme à 0,066 $, mais fait face à plus d’obstacles en montant.

Les investisseurs doivent noter que l’écart de juste valeur, qui s’étend de 0,041 $ à 0,014 $, est un risque important dans une perspective à long terme.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous du niveau de support de 0,048 $ invalidera les perspectives haussières pour DOGE.

Le prix du Dogecoin a réussi à ralentir son saignement au cours des deuxième et troisième semaines de juin, mais les vendeurs semblent maintenant être revenus. En conséquence, DOGE subit un retracement mineur, mais l’adoption récente de certains paiements DOGE par Door Dash et Uber Eats sera une valeur ajoutée aux fondamentaux de la pièce meme.

BitPay a annoncé dans son récent blog que les utilisateurs peuvent payer leurs commandes sur Door Dash et Uber Eats, deux des services de livraison de nourriture les plus populaires, en utilisant des cartes-cadeaux Dogecoin et Shiba Inu.

Cette évolution, bien qu’elle n’ait pas encore affecté le prix, apportera une valeur ajoutée aux fondamentaux des mêmes pièces et devrait se refléter lors des prochaines hausses.

Le prix Dogecoin se prépare à un déménagement

Le prix du Dogecoin s’est redressé au-dessus de la barrière de résistance intermédiaire à 0,066 $ après avoir brièvement plongé en dessous au cours de la dernière semaine de juin. Cette reprise suggère que DOGE pourrait rebondir et poursuivre sa tendance haussière à 0,082 $, la barrière de résistance à long terme.

Au total, ce mouvement constituerait une augmentation de 26 % du prix du Dogecoin, mais il est hautement improbable sans le soutien d’un mouvement haussier similaire du prix du Bitcoin. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents avant de prendre une position longue sur DOGE, en particulier le 4 juillet, qui est un jour férié aux États-Unis et se caractérise généralement par un faible volume et donc une manipulation élevée.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

D’autre part, si le prix Dogecoin ne parvient pas à augmenter, cela indiquera un manque d’élan haussier. Dans un tel cas, si DOGE produit un chandelier hebdomadaire près du niveau de support de 0,048 $, cela invalidera les perspectives haussières en produisant un plus bas plus bas.

Cette décision pourrait encore déclencher un effondrement de 71 % du prix du Dogecoin qui comble l’inefficacité des prix connue sous le nom de Fair Value Gap (FVG), s’étendant de 0,041 $ à 0,014 $.