Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos à risque suite aux rumeurs d’insolvabilité de KuCoin | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est susceptible de grimper et d’attirer les investisseurs pour une potentielle longue compression.

Le prix Ethereum semble prêt pour une montée rapide d’un point de vue technique.

Le prix de l’ondulation se consolide dans un mode de remise profonde, faisant allusion à une tendance haussière mineure.

Le prix du Bitcoin varie depuis le 18 juin, mais des rumeurs d’insolvabilité se sont répandues sur plusieurs plateformes populaires du secteur. KuCoin, le cinquième plus grand échange de crypto-monnaie au monde est au centre des rumeurs de faillite.

Un utilisateur populaire de Twitter avec le nom d’écran « Otteroooo » a exhorté les utilisateurs à retirer leurs fonds de KuCoin.

RETRAIT DE KUCOIN MAINTENANT Pas un exercice pas le temps pour le fil likez et retweetez pour faire passer le message la loutre n’a guère tort en la matière — otteroooo (@otteroooo) 2 juillet 2022

Le même utilisateur a également sonné les rumeurs d’insolvabilité pour BlockFi et Celsius bien avant que les principaux médias ne reprennent la nouvelle. Un autre utilisateur populaire de Twitter « beetle » aussi tweeté que « les portefeuilles étiquetés kucoin sont passés de 1,8 milliard de dollars à 10 millions de dollars en une journée ».

Ethereum, Polygon (MATIC), Numeraire (NMR) et Aave ((LEND) sont les seules pièces détenues par les portefeuilles étiquetés KuCoin.

Johnny, le PDG anonyme de la bourse tweeté en représailles à ces rumeurs disant que l’échange n’a aucune exposition à LUNA, 3AC, Babel, etc.

Être transparent est toujours l’un de nos principes clés. Nous publierons bientôt notre rapport d’examen du premier semestre 2022 où vous pourrez en savoir plus sur nos opérations. Pour les utilisateurs de FUD qui diffusent intentionnellement des informations non vérifiées, KuCoin se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires. Ne FUD, BUIDL. – Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) 2 juillet 2022

Vauld, la populaire plateforme indienne de prêt et d’emprunt cryptomonnaie qui s’est récemment étendue aux services d’échange, a également interrompu ses dépôts et ses retraits à partir de juillet. La société a déclaré dans sa dernière déclaration d’entreprise qu’elle avait connu « un nombre important de retraits de clients dépassant 197,7 millions de dollars depuis le 12 juin 2022… »

Le communiqué ajoutait par ailleurs que,

Notre direction reste pleinement engagée à travailler avec nos conseillers financiers et juridiques au mieux de nos capacités pour explorer et analyser toutes les options possibles, y compris les options de restructuration potentielles, qui protégeraient au mieux les intérêts des parties prenantes de Vauld.

Avec un autre effondrement potentiel au coin de la rue, les perspectives globales du prix du Bitcoin et donc d’Ethereum, de Ripple et d’autres altcoins sont baissières. Malgré le contexte baissier, il pourrait y avoir des tentatives pour déclencher des rallyes rapides mais de courte durée.

Le prix du Bitcoin reste sans direction

Le prix du Bitcoin se négocie bien en dessous de son ouverture du deuxième trimestre à 19 943 $ et semble prêt pour un balayage du bas de la fourchette à 18 600 $. En supposant que ce mouvement se produise, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC tente de suivre ce mouvement avec un rallye et un nouveau test de la fourchette haute à 20 910 $.

Cette décision, bien que temporairement haussière, offrira aux investisseurs la possibilité de vendre à découvert le prix du Bitcoin. La baisse qui en résulte devrait balayer le creux du 18 juin à 17 578 $.

Graphique BTC/USD sur 2 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien au-dessus de 21 705 $, cela indiquera que la reprise est forte et invalidera les perspectives baissières. Un tel développement verra BTC grimper potentiellement au prochain niveau d’intérêt à 22 837 $.

Le prix Ethereum reste optimiste

Le prix Ethereum montre une chance beaucoup plus élevée de se rallier par rapport au prix Bitcoin pour deux raisons. La zone de demande de quatre heures, s’étendant de 938 $ à 1 008 $, sert de niveau de support, les perspectives favorisant un mouvement vers les sommets égaux formés au sommet de la fourchette à 1 283 $.

Du point de vue des teneurs de marché, un mouvement à la hausse a également plus de sens qu’un ralentissement, qui manque de liquidité. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum augmente de 25 %.

Graphique ETH/USD sur 2 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, un chandelier de quatre heures proche en dessous de 878 $ invalidera la thèse haussière et fera chuter l’ETH au niveau psychologique de 700 $.

Le prix d’ondulation révèle un mouvement haussier potentiel

Le prix de l’ondulation se négocie en mode de remise profonde, s’étendant de 0,307 $ à 0,324 $, indiquant qu’un retournement haussier est probable. Les sommets égaux formés autour du sommet de la fourchette à 0,386 $ ajoutent de la crédibilité à la possibilité d’une évolution à la hausse.

Étant donné que BTC montre également une affinité pour grimper plus haut à court terme et qu’il influence le marché au sens large, d’autres altcoins, y compris ETH et XRP, sont susceptibles de suivre le mouvement et d’avoir également une tendance à la hausse. En termes de prix Ripple, les investisseurs doivent se préparer à une ascension de 22 %.

Graphique XRP/USD sur 2 heures

Les perspectives haussières pour le prix Ripple et Ethereum sont basées sur l’hypothèse que BTC ouvre la voie. Si Bitcoin subit un renversement, cependant, les choses pourraient également devenir laides pour tous les autres altcoins.

Si le prix XRP produit un chandelier de quatre heures en dessous de 0,286 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.