La Tesla d’Elon Musk fait face à une perte de 440 millions de dollars sur ses avoirs en BTC alors que les baleines continuent de se déverser | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin chute à nouveau en dessous de 20 000 dollars, poussant le constructeur automobile Tesla vers une dépréciation de 440 millions de dollars sur les avoirs en BTC.

Tesla a accumulé 1,5 milliard de dollars en Bitcoin en 2021, mais le pari du constructeur automobile s’est transformé en perte lors du bain de sang crypto.

Les baleines déposent rapidement des bitcoins sur les bourses, alimentant une augmentation de la pression de vente.

Le constructeur de voitures électriques fait face à un destin désastreux alors que ses avoirs en Bitcoin se dévaluent davantage au milieu d’une déroute du marché qui voit les baleines se préparer à vendre en versant rapidement leur Bitcoin sur des plateformes d’échange de crypto. Tesla fait déjà face à une dépréciation de 440 millions de dollars de ses avoirs en Bitcoin après le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie, et pourrait en faire encore plus.

Tesla se prépare à enregistrer une dépréciation sur les avoirs Bitcoin

Le prix du Bitcoin a glissé en dessous de 20 000 $, atteignant un creux de 18 mois. C’est une mauvaise nouvelle pour Tesla qui a acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en 2021. Cette décision a suscité une réaction négative de la part des investisseurs alors que la société se dirige vers une dépréciation. Une partie des réserves de trésorerie de Tesla a été transférée dans la crypto-monnaie, cependant, la décision s’est retournée contre lui lorsque le prix du Bitcoin s’est effondré lors du récent bain de sang crypto.

Tesla a enregistré la valeur de ses avoirs en Bitcoin à 1,26 milliard de dollars il y a trois mois. La valeur marchande réelle des avoirs de Tesla à l’époque était proche de 2 milliards de dollars, cependant, elle n’a pas pu enregistrer ces gains sur ses investissements, car ils n’étaient pas réalisés (ils n’avaient pas encore été vendus), conformément aux pratiques comptables.

Cependant, avec la récente chute du prix du Bitcoin (au niveau de 19 000 dollars), le dernier jour du deuxième trimestre financier de Tesla, les avoirs de la société valent désormais environ 820,8 millions de dollars. Tesla d’Elon Musk est donc susceptible d’enregistrer une dépréciation sur ses avoirs en Bitcoin d’environ 440 millions de dollars, soit 9 % du bénéfice annuel du constructeur automobile en 2021.

Lorsque Tesla publiera ses résultats trimestriels en juillet 2022, il est probable qu’elle fasse cette annonce et prenne une dépréciation de 440 millions de dollars sur son gros pari Bitcoin.

Les adresses Bitcoin sous l’eau ont dépassé le record de mars 2020

Sur la base des données de la société de crypto-chaîne Glassnode, le nombre moyen mobile hebdomadaire d’adresses Bitcoin uniques en perte a atteint un sommet de 18,8 millions le 3 juillet 2022. Les données ont révélé que le détenteur moyen de Bitcoin a été touché par la pire perte mensuelle depuis 2011 dans le bain de sang actuel.

Bitcoin : Nombre d’adresses en perte

Les analystes de CryptoQuant révèlent que la métrique Whale Ratio, un indicateur qui révèle le comportement de vente des grands investisseurs de portefeuille, pointe vers un prix bas du Bitcoin bientôt. La métrique Whale Ratio est calculée en divisant les 10 principaux flux entrants de Bitcoin vers les échanges par tous les flux entrants en une seule journée. Les valeurs élevées de la métrique indiquent des fluctuations de prix.

L’analyste a noté que les baleines déposent rapidement leurs avoirs en Bitcoin sur des bourses de crypto-monnaie et réalisent des pertes massives. Le prix du bitcoin devrait donc bientôt trouver un plancher et le prochain cycle haussier commencera alors.

Les analystes prédisent que le prix du Bitcoin pourrait saigner davantage

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix Bitcoin et ont révélé que l’actif voulait chuter en dessous de 18 817 $, son plus bas niveau en sept jours. Pour plus d’informations et les principaux prix à surveiller, regardez cette vidéo :