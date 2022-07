Ripple n’a aucune chance contre la SEC, affirme l’ancien régulateur des valeurs mobilières | Cryptomonnaie

L’ancien chef de la SEC, Robert Cohen, a établi des parallèles entre l’affaire de la Commission contre Ripple avec Blockvest LLC, abordée par le régulateur en 2019.

Cohen révèle qu’après avoir perdu l’injonction préliminaire, la Commission a demandé un réexamen et le juge a annulé la décision en faveur de la SEC.

Les analystes pensent que le prix Ripple pourrait assister à un renversement de tendance haussier, poussant le XRP au niveau de 0,50 $.

L’ancien chef Robert Cohen estime que l’affaire de la Securities & Exchange Commission (SEC) contre le géant du paiement Ripple est essentielle, mais le résultat pourrait ne pas être aussi important. Le régulateur est susceptible de déposer une requête en réexamen en cas de perte de l’affaire contre Ripple.

Le procès SEC contre Ripple pourrait traîner au-delà de l’issue de l’affaire

Robert Cohen est l’ancien chef de la division de l’application de la loi de la SEC. Cohen a répondu à une question sur l’implication de la perte de la commission pour Ripple dans une interview. Cohen a établi des parallèles entre une affaire de fraude déposée par la commission contre Blockvest LLC et le procès en cours contre Ripple.

La SEC avait subi une rare défaite dans l’affaire SEC contre Blockvest, LLC le 27 novembre 2018, lorsque le juge Curiel du tribunal de district américain du district sud de Californie a rejeté sa requête en injonction préliminaire contre la société.

Malgré la preuve de représentations frauduleuses de la SEC dans les publications du site Web du défendeur, le tribunal a rejeté la requête en injonction préliminaire déposée par le régulateur américain. Cela n’a pas duré longtemps et a attiré un examen minutieux de la part de l’industrie. Le 17 décembre 2018, la SEC a demandé un réexamen partiel de l’ordonnance de novembre.

Le 14 février 2019, le tribunal a accordé, en partie, la requête en réexamen de la SEC en s’appuyant sur de nouvelles preuves et un argument que le tribunal avait apparemment ignoré. Par conséquent, la SEC a ignoré sa perte initiale et a continué à chercher à mettre fin à la fraude présumée avec tout le pouvoir des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Cohen pense que si la SEC perd l’affaire au profit de Ripple, cela pourrait avoir un impact problématique avec l’attention que le procès a suscitée de la part des médias et de l’industrie. Cependant, la Commission a fait ses preuves dans l’utilisation de toute la force des lois fédérales sur les valeurs mobilières pour réparer les torts des décisions des tribunaux de district rendues par un juge.

Il est donc clair qu’une victoire dans le procès SEC contre Ripple n’est pas la fin du chemin pour le géant des paiements, et le régulateur est susceptible de poursuivre le défendeur jusqu’à ce qu’un résultat favorable pour la Commission ait été obtenu.

Le prix Ripple se prépare pour un rallye

Les analystes d’InsideBitcoins ont évalué la tendance des prix Ripple et identifié les principaux niveaux de résistance et de support pour l’altcoin. Les résistances clés pour XRP sont de 0,50 $, 0,55 $ et 0,60 $, et le niveau de support pour Ripple est de 0,20 $. L’objectif haussier de Ripple est de 0,50 $ dans le prolongement de sa tendance haussière. Les analystes de Netcost-Security ont identifié un prix pour entrer dans une position longue sur l’altcoin. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :