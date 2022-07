Le hard fork Vasil de Cardano se lance sur le positionnement testnet du prix ADA pour une évasion | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano oscille au-dessus du niveau de support de 0,435 $, essayant d’établir un biais directionnel.

ADA peut déclencher un rebond de 25% si la plate-forme de 0,435 $ tient.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,435 $ entraînera une baisse de 12 % à 0,380 $.

Le prix de Cardano est à un point de son parcours où les choses pourraient aller dans les deux sens. Au fur et à mesure que l’ADA se consolide au-dessus d’un niveau de support stable, les choses pourraient mal tourner en cas de rupture ou haussières en cas de rebond. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents dans leur décision.

De plus, le hard fork à venir de Vasil ne manquera pas d’ajouter de la volatilité à cette action de prix attendue pour ADA. Dans un tweet récent, l’équipe IOHK confirmé le lancement réussi du hard fork sur le testnet et le laissera fonctionner pendant quatre semaines et surveillera les échecs ou les bogues. Pendant ce temps, IOHK travaillera en étroite collaboration avec les développeurs dApp, les Stake Pool Operators (SPO) et d’autres membres de la communauté.

Le tweet plus loin déclaré,

Dès que nous serons convaincus que les partenaires de l’écosystème sont à l’aise et prêts, nous soumettrons une proposition de mise à jour pour mettre à niveau le réseau principal #Cardano vers #Vasil.

Le prix de Cardano reste indécis

Le prix de Cardano montre la formation d’une configuration triple tap, qui est une variante d’un triple bottom. Cette formation technique contient généralement la formation d’un swing bas suivi d’une déviation en dessous. La dernière étape comprend l’actif qui teste à nouveau le bas formé, ce qui entraîne souvent un mouvement haussier.

Pour le prix Cardano, ce swing bas s’est formé le 13 juin à 0,435 $ et ADA a dévié en dessous le 18 juin. Le dernier test a eu lieu le 30 juin, mais l’altcoin semble être silencieux et sans volatilité en raison de la consolidation en cours.

Une cassure de cet enroulement pourrait entraîner une hausse de 25 % du prix de Cardano à 0,550 $. Cependant, ce mouvement n’est pas sans ennuis et obstacles ; la barrière de résistance de 0,470 $ doit être basculée dans un plancher de support pour un mouvement rapide vers la cible à 0,550 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, il est basé sur l’hypothèse que l’altcoin rebondit à partir du plancher de support de 0,435 $. Cependant, ne pas le faire pourrait peindre une image baissière. Un chandelier de quatre heures près de la barrière susmentionnée invalidera la configuration du triple tap.

Dans un tel cas, ADA doit récupérer rapidement au-dessus dudit niveau pour avoir une chance de se rallier. Si vous ne le faites pas, cela entraînera une baisse de 12 % pour retester le niveau de support hebdomadaire à 0,380 $.