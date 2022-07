Les Argentins se réfugient dans des stablecoins après la démission du ministre de l’Economie | Cryptomonnaie

Les principaux échanges cryptomonnaies ont signalé que les consommateurs ont acheté jusqu’à trois fois plus de pièces stables au cours du week-end qu’ils ne le font habituellement au milieu d’une crise économique qui se prépare.

Suite à la démission samedi du ministre argentin de l’économie Martin Guzmán au milieu d’une crise économique, les Argentins ont acheté entre deux et trois fois plus de pièces stables qu’au cours d’un week-end typique, ont déclaré les sociétés de cryptomonnaie du pays à CoinDesk.

Trois grandes bourses de crypto ont déclaré que les consommateurs cherchaient à se prémunir contre une éventuelle dévaluation du peso argentin (ARS), dont le pouvoir d’achat a chuté au cours de l’année écoulée alors que l’inflation monte en flèche.

Suite à la démission de Guzman, le peso s’est déprécié d’environ 15 % par rapport aux stablecoins DAI et tether sur plusieurs plateformes d’échanges locaux de premier plan. Les deux pièces stables sont passées de 245 ARS vendredi à 280 ARS ce week-end. (Après la nomination de Silvina Batakis pour remplacer Guzman en tant que nouveau ministre de l’économie dimanche soir, les cotations d’attache sur les bourses argentines sont passées à 303 ARS par pièce.)

« Chaque fois qu’il y a une de ces nouvelles en Argentine, en raison de la nature 24/7 de la crypto, c’est le premier marché où l’Argentine commence à chercher un prix pour le dollar américain. Cela fait augmenter les volumes », a déclaré Sebastian Serrano, PDG de l’échange de cryptomonnaie basé en Argentine Ripio, à CoinDesk.

La démission de Guzmán fait partie des dernières retombées d’un combat entre le président argentin Alberto Fernandez et la vice-présidente, Cristina Fernández de Kirchner, sur la direction économique du pays, qui a vu l’inflation en mai grimper de 60 % d’une année sur l’autre.

De plus, la banque centrale argentine est à court de réserves de devises étrangères, ce qui entrave les importations, entre autres conséquences.

La bourse argentine Buenbit a enregistré une augmentation de 300% des échanges dimanche par rapport au même jour des semaines précédentes, a déclaré la société à CoinDesk, ajoutant que « de nombreuses personnes » ont utilisé leur DAI comme garantie pour obtenir des prêts en pesos argentins et acheter plus de DAI comme protection contre une dévaluation potentielle du peso.

Divers reportages des médias locaux n’ont pas exclu la possibilité que le gouvernement annonce un congé de change lundi pour calmer les marchés.

En raison du manque de références de prix pour le dollar américain au cours du week-end, la plupart des bourses argentines ont augmenté les écarts entre les cours acheteur et vendeur à 18 %, alors qu’ils se situent en général autour de 2 %.

Pablo Sabbatella, fondateur de la plate-forme d’éducation cryptomonnaie DefyEducation, qui se concentre sur l’Amérique latine, a tweeté dimanche que « les échanges ont ajouté une propagation géante afin que les gens n’échangent pas et qu’ils [the exchanges] se prémunir contre le cours d’ouverture de demain.

« En raison de la demande et sans prix de remplacement de référence, les prix ont augmenté et les spreads se sont élargis », a tweeté Andrés Vilella Weisz, responsable du trading et de la stratégie de l’échange crypto basé en Argentine Lemon Cash, ajoutant qu’après la démission de Guzman, la demande de crypto dollars était forte. .