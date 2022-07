First Mover Asia : l’autorité monétaire de Singapour remarque enfin l’écart d’AUM du capital des trois flèches | Cryptomonnaie

La réprimande de l’Autorité monétaire de Singapour à l’encontre du fonds spéculatif crypto pour avoir fourni des informations trompeuses n’est peut-être qu’une première étape.

Bitcoin (BTC) : 19 220 $ + 0,03 %

Éther (ETH) : 1 070 $ + 0,3 %

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA +7,1% Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX +1,7% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +1,6 % Devise

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Polygone MATIQUE −4,7 % Plate-forme de contrat intelligente À pois POINT −0,2 % Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB −0,2 % Devise

Bitcoin détient son nouveau support de 19 000 $; L’éther est plat

Après une semaine de travail remplie de nouvelles décourageantes de différentes formes et tailles, le bitcoin a attendu de longs week-ends de vacances au Canada, aux États-Unis et dans d’autres parties du monde au-dessus de sa nouvelle ligne de support de 19 000 $.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 19 200 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures. Le bitcoin est tombé en dessous de 19 000 dollars à un moment donné jeudi après le rejet par la Securities and Exchange (SEC) des États-Unis de deux ETF bitcoin au comptant, une réprimande pour le fonds spéculatif crypto en difficulté Three Arrows Capital et le dernier battement de tambour d’indicateurs économiques décourageants, mais a ensuite regagné du terrain.

« L’action sur les prix du bitcoin reste faible, avec une certaine volatilité observée des deux côtés, ce qui est typique des pauses entre les continuations de tendance », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire d’actifs crypto BitBull Capital, dans un e-mail à CoinDesk. « Actuellement, nous nous attendons à ce que BTC assiste à davantage d’actions à la baisse, mais nous surveillons également attentivement les réactions du marché pour évaluer une baisse de la dynamique de vente et de l’intérêt. »

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains en dessous de 1 100 $ et a peu changé par rapport à la veille. D’autres cryptos parmi le top 25 de CoinDesk par capitalisation boursière ont été mélangés avec certains plats, quelques-uns en légère hausse et d’autres dans le rouge. MATIC a récemment baissé de près de 5% mais AXS a augmenté de plus de 3%.

Les prix de la cryptomonnaie ont poursuivi la tendance qu’ils ont largement suivie ces derniers mois en suivant les indices boursiers. Le Nasdaq, riche en technologies, et le S&P 500, qui a une composante technologique lourde, ont tous deux clôturé d’environ 1 %. Les hausses ont été une rupture rare par rapport aux baisses constantes qui ont envoyé les deux indices en territoire baissier, ce qui indique qu’ils ont tous deux perdu au moins 20 % de leur valeur par rapport à leurs derniers sommets.

Des conditions macroéconomiques préoccupantes

La hausse de l’inflation, la perspective imminente d’une récession et les troubles géopolitiques ont contraint les investisseurs à adopter une attitude défensive averse au risque. Mercredi dernier, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré l’engagement de la banque centrale à maîtriser l’inflation, même au prix d’une contraction économique. Et des rapports distincts de l’Université du Michigan et du Conference Board des États-Unis ont montré que la confiance des consommateurs dans l’économie déclinait.

Pendant ce temps, l’industrie de la cryptomonnaie a passé une grande partie de vendredi à lutter contre les dernières retombées des problèmes de liquidité de Three Arrows Capital et d’autres événements avec le courtier crypto Voyager Digital (VYGVF) suspendant temporairement tous les échanges, dépôts, retraits et récompenses de fidélité. CoinDesk a également signalé que le prêteur de crypto en difficulté Babel Finance avait embauché la société américaine de banque d’investissement Houlihan Lokey, spécialiste de la restructuration et des fusions et acquisitions en difficulté.

DiPasquale de BitBull, qui a constaté ces dernières semaines une probabilité croissante que le soutien du bitcoin s’effondre entre le bas et le milieu de l’adolescence, est resté pessimiste quant à un rebond, à moins que la Fed n’offre des signes encourageants lors de sa réunion de juillet.

« La clôture de juin n’était pas très optimiste, et juillet pourrait rester agité à moins que la réunion du FOMC vers la fin du mois ne présente des surprises.

S&P 500 : 3 825 + 1 %

DJIA : 31.097 +1%

Nasdaq : 11 127 +0,9%

Or : 1 807 $ + 0,03 %

La réprimande de l’Autorité monétaire de Singapour n’est peut-être qu’une première étape

Début 2021, Three Arrows Capital a annoncé une position de 1,2 milliard de dollars dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), répartie également entre ses entités à Singapour et dans les îles Vierges britanniques.

Mais il y a un léger problème.

À Singapour, Three Arrows Capital n’est enregistré que pour gérer des actifs inférieurs à 250 millions de dollars (179,9 millions de dollars) – bien en deçà de ce que vaut sa position dans GBTC.

(Grayscale, basé à New York, le directeur de GBTC, appartient à Digital Currency Group, la société mère de CoinDesk.)

Il y avait probablement beaucoup d’effet de levier impliqué lorsque Three Arrows a acheté GBTC dans le cadre d’un jeu de récolte premium. Super effet de levier qui, selon l’avis d’un analyste, a contribué à provoquer l’hiver actuel de la crypto lorsque tout s’est effondré.

Quoi qu’il en soit, l’Autorité monétaire de Singapour n’est pas contente. Tard jeudi, MAS a émis une réprimande publique contre Three Arrows Capital pour avoir fourni « des informations trompeuses au régulateur et dépassé le seuil fixé pour les actifs sous gestion ».

Des questions auraient dû être posées par les médias à peu près au moment où Three Arrows a déposé sa position GBTC auprès de la SEC sur la façon dont l’entreprise procédait. Les publications cryptomonnaies et commerciales auraient dû être plus audacieuses car l’équipe de direction du fonds devait au secteur une explication du fonctionnement de cet arrangement.

Nous entendrons probablement plus de MAS à propos de Three Arrows dans un proche avenir. Une note intéressante dans l’avis de MAS est que Three Arrows a informé le régulateur de son intention de cesser ses activités dans la Cité du Lion début mai, vraisemblablement dans le cadre de son déménagement à Dubaï – ce qui n’a pas encore eu lieu.

La MAS note également que « compte tenu des évolutions récentes qui remettent en cause la solvabilité du fonds géré par [Three Arrows]MAS évalue s’il y a eu d’autres infractions par [Three Arrows] du règlement du MAS.“

Obtenez votre pop-corn.

Voyons si la direction déclare le fonds singapourien insolvable, comme elle l’a fait pour son homologue BVI.

Fête de l’indépendance des États-Unis

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : Permis de construire en Australie (MoM/YoY/May)

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : Inflation des valeurs mobilières TD en Australie (juin)