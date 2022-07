Pourquoi le prix de Cardano devrait s’effondrer pendant l’été | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano voit la pression monter à la baisse.

Le prix ADA pourrait voir 0,415 $ perdre son support et ouvrir une grande zone avec des pertes rapides.

Un retour complet aux niveaux les plus bas proches de 0,075 $ pourrait être envisagé si l’EURUSD atteignait la parité.

Le prix de Cardano (ADA) voit un danger rapide approcher d’en haut alors qu’un élément technique baissier pousse une pression sur l’action des prix à la baisse. Attendez-vous à ce que cette pression monte, les traders soient poussés le dos contre le mur près de 0,415 $. Une fois ce niveau atteint, seul un petit niveau de sécurité pourrait empêcher ADA de ne pas chuter de 80% et, ce faisant, être rétrogradé à un penny stock.

Le prix ADA risque de se transformer en penny stock

Le prix de Cardano pourrait devenir un penny stock ou un feuillet rose alors qu’un danger clair et présent se rapproche rapidement d’en haut. Cette pression provient de la moyenne mobile simple de 55 jours qui approche rapidement des sommets des bougies hebdomadaires et semble presque prête pour une confrontation la semaine prochaine ou la semaine suivante. Pendant ce temps, les haussiers sont pressés contre le niveau de soutien à 0,415 $, et une fois que cela se brisera, les marchés pourraient commencer à trembler.

Le prix ADA n’a que 0,365 $ le niveau de support mensuel S1 de juin à juillet pour soutenir toute forte baisse. En l’absence de tests historiques réels, cela ressemble à un faible niveau de soutien à prendre en compte. Comme le filet de sécurité semble donc assez fragile pour tenter d’attraper l’énorme boule de neige baissière qui s’annonce, une implosion complète du prix de l’ADA pourrait être en cours et pourrait finalement entraîner une perte de 80 % avec une action sur les prix échangée contre des sous.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Cela pourrait aussi bien n’être rien de tout cela, et 0,415 $ fournit rapidement un support pour un rebond par rapport à son niveau, déclenchant un retour à 0,50 $ et des traders, cette fois en serrant les traders contre le SMA de 55 jours. S’ils peuvent déchaîner l’action des prix de cet élément baissier, attendez-vous à une remontée rapide vers 0,715 $, car chaque haussier voudra faire partie de cette cassure. Ce serait un gain bienvenu de 45%, du jamais vu depuis longtemps.