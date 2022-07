Pourquoi les marchés devraient oublier environ 1 000 $ en Ethereum et se préparer à 600 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum baisse alors que la perte de cette semaine correspond aux gains de la semaine dernière.

Le prix de l’ETH devrait poursuivre sa baisse jusqu’à la semaine prochaine.

Avec l’été, l’exode de liquidités se poursuit et le prix des ETH risque de chuter vers 570 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) frustre les commerçants qui tentent de cibler toute cassure en dessous de 1 000 $ pour saisir l’action des prix et faire partie d’un rallye qui les ramènera à des sommets historiques l’année prochaine. Cependant, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne dans le commerce, et certainement pas dans les crypto-monnaies. En regardant un graphique hebdomadaire, il devient clair que le marqueur de 1 000 $ n’a aucune importance et a besoin d’un rebond de 570 $ ou d’une pause au-dessus de 1 404 $ avant que les traders puissent commencer à prendre des positions.

Le prix des ETH détient toujours 45% de marge de baisse

Le prix Ethereum voit les commerçants brûler beaucoup d’argent pour essayer d’échanger environ 1 000 $ à utiliser comme entrée de gamme pour un rallye. En regardant le cadre temporel plus large, il est payant d’y jeter un coup d’œil et de découvrir que même s’il s’agit d’un niveau psychologique, il n’a aucune incidence. Au lieu de cela, il se situe au milieu entre 1 404 $ à la hausse et 570 $ à la baisse. Avec les haussiers brûlant de l’argent, les baissiers peuvent facilement s’asseoir sur leurs mains et regarder l’action des prix baisser davantage en leur faveur.

Le prix des ETH va encore baisser et pourrait facilement couvrir encore 45% de la marge de baisse avant qu’un niveau pivot significatif ne soit atteint à 570 $. Le nouveau niveau de support S1 mensuel à 647 $ pourrait déjà être un bac à sable où les baissiers commencent à décharger et à fermer leurs positions courtes. Le message ici est que les traders ne doivent pas essayer de gêner le rouleau à vapeur descendant qui écrasera tout taureau hors de cette tentative d’attraper le plongeon au lieu d’attendre le rebond.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Comme déjà mentionné, les haussiers qui veulent faire partie d’un rallye à plus long terme voudront plutôt attendre l’émergence d’un signal haussier fort. Cela pourrait être livré une fois que l’action des prix dépassera 1 404 $ et brisera peut-être la ligne de tendance descendante rouge. Avec ce mouvement, la salle s’ouvre vers 1 688 $ dans une première phase et ensuite 1 928 $, flirtant avec 2 000 $.