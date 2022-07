Pourquoi le MATIC de Polygon n’est pas encore prêt à passer à une tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Polygon devrait clôturer la semaine avec une perte mais s’abstient de revenir à des niveaux inférieurs.

Le prix MATIC voit un fondu se dérouler alors que les traders prennent des bénéfices à court terme.

Avec le début de l’été, attendez-vous à une baisse des volumes et à des hausses de prix plus importantes.

Les commerçants de Polygon (MATIC) doivent accueillir l’été comme cette année, c’est probablement la meilleure et la seule fenêtre qu’ils auront pour faire du profit. Et même cette perspective semble assez désastreuse alors que les traders se tirent une balle dans le pied en essayant d’annexer l’épine dorsale de la tendance baissière qui plane au-dessus de l’évolution des prix depuis avril. Attendez-vous à une tendance baissière globale mais moins consécutive, comme on l’a vu dans la première partie de 2022.

MATIC envoie des signaux mitigés

L’action des prix du Polygon a vu des traders tenter de planter un drapeau au-dessus du seul élément qui représente actuellement l’épine dorsale de la tendance baissière pendant la majeure partie de 2022. La moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours est présente comme un plafond depuis qu’elle a rejeté MATIC à la mi-avril. Avec un autre rejet cette semaine, MATIC devrait s’effondrer encore quelques semaines tout au long de l’été, bien que la liquidité plus faible puisse également apporter une rare bougie haussière de temps en temps.

Le prix MATIC devrait baisser après que les traders ont commencé à prendre des bénéfices une fois qu’ils ont atteint ce sMA de 55 jours à 0,60 $. Attendez-vous à voir une nouvelle baisse proche de 0,390 $, ce qui sera essentiel pour voir où le prix MATIC clôturera cette nuit et ouvrira la nouvelle semaine lundi dans l’ASIA PAC. Tant que le creux de la semaine dernière n’est pas cassé à la baisse, une bougie haussière pourrait encore être dans les cartes pour la semaine prochaine, mais le ton général reste baissier.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

Au début de la semaine prochaine, il pourrait s’avérer que l’action des prix de cette semaine n’était qu’un simple fondu sous la prise de bénéfices près de cette SMA de 55 jours. Si, au cours de la semaine à venir, les marchés boursiers se redressaient, les taux baissaient un peu et un ton plus risqué planait sur les marchés, une deuxième tentative et une éventuelle pression contre le SMA à 55 jours pourraient se produire. De cette façon, l’élan se construit pour une cassure haussière et un rallye qui pourrait atteindre 1,10 $ à la hausse.